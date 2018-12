Giulia De Lellis e i tradimenti: “Ecco perché ne ho voluto parlare”

View this post on Instagram

Ieri sera mi sono guardata tutta la mia galleria, dal 1/01 ad oggi . Ho fatto un bel respiro e ho ripercorso tutto l’anno : i ricordi, i momenti, dai più belli a quelli meno … Ho pianto, ho riso, ho cercato di vedere il “ bello “anche nel “ brutto”. Ero felice di rivedere cose, alcune ho scelto di tenere per me . Perché ci sono cose che ho vissuto, che resteranno per sempre e solo mie. Mi brillavano gli occhi di gioia ! Ho visto scatti di periodi pesanti, ma che ho scelto di non cancellare perché è grazie anche a quello se oggi sono così. Ecco quello è stato faticoso, ma una persona speciale mi disse che la vita è anche questa.. Non è sempre leggera, ma si deve accettare ! Mi sono stupita di alcuni contenuti, imbarazzata per molti altri . Ma sono grata per tutto questo . Ho vissuto . Ho vissuto tutto in pieno . Vi auguro un 2019 pieno di tutto come questo mio anno ! Grazie per esserci, grazie anche anche a chi non c’è più . Più di tutto, grazie a chi ci sarà ❤️ #GDL#countdown