Andrea Damante: “Giulia? Ho pianto…Un ti amo avrebbe cambiato tutto”

Andrea Damante come mai prima d’ora. L’intervista sulla fine della storia con Giulia De Lellis: “Ho pianto in auto…” Rimpianti: “Forse un ‘ti amo’ avrebbe cambiato la mia vita”. Poi la verità sulla sua attuale situazione sentimentale

Andrea Damante come non lo abbiamo mai visto, anzi letto. L’ex tronista di Uomini e Donne, nella recente intervista rilasciata al settimanale F (e riportata dalla pagina Instagram Spysee.it), ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli della fine della love story con Giulia De Lellis, confessando di essere stato travolto dalla commozione, una notte, da solo, in auto. Ma le chicche non sono finite qui: il veronese ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale e del suo ‘appetito d’amore’. Un appetito che tende a qualcosa di esagerato, di grandioso… Spazio anche a una punta di amarezza, dettata dall’incomprensione.

“Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere”

Damante ha successo, è bello, è giovane. Eppure anche lui, come tutti, non è esente da debolezze di cuore. “Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione”, ha confidato al settimanale F. Cos’è che più rimpiange di non aver detto a qualcuno? “Forse un ‘ti amo’ avrebbe cambiato la mia vita”. Chissà a chi si riferisce. L’amore che cosa rappresenta per lui? “È tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”. Anche sul lato della passione sotto le lenzuola, il deejay ha le idee chiare: “è la parte più importante dell’amore”.

Le ferite di Andrea Damante

Andrea spiega poi di essere stato ferito nei sentimenti. Pure qui non fa riferimenti particolari a persone, ma scende nel dettaglio dell’argomento. Che cosa gli ha fatto più male? “Non essere stato capito. Nonostante tutti i miei sforzi”. Nelle scorse ore il deejay è anche balzato alle cronache del gossip per uno strano gesto sui social. I fan non hanno avuto dubbi e hanno ricondotto quanto scritto da Andrea a Giulia e Irama. Sarà vero?