Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti: lo strano gesto di Andrea Damante

Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti: Andrea Damante manda una frecciatina?

Giulia De Lellis e Irama sono sempre più uniti. I due hanno svelato al pubblico di essere una coppia da poco, eppure sembra proprio che tra loro ci sia già un sentimento molto profondo. Nel frattempo, alcuni fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno notato una presunta frecciatina di Andrea Damante. Ricordiamo che Giulia e l’ex tronista hanno fatto sognare tutto il pubblico che segue il programma di Maria De Filippi. È stata definita spesso la coppia del Trono Classico che ha ricevuto più apprezzamenti da parte dei telespettatori. Insieme sono riusciti a conquistare tutti, tanto che entrambi hanno preso anche parte al Grande Fratello Vip. Sono tanti i fan che ancora non hanno accettato la fine della loro relazione. Qualche mese fa, la stessa De Lellis aveva annunciato la rottura con Damante. Per molti sembrava inizialmente una trovata pubblicitaria, invece poi il tempo ha confermato la fine di questa storia d’amore così seguita dal pubblico.

Giulia De Lellis condivide un brano di Irama e arriva una presunta frecciatina di Andrea Damante

Sono ancora tanti i fan che vorrebbero vedere Giulia tornare tra le braccia di Andrea. Sembra proprio che questo non accadrà, visto che ormai la De Lellis pare abbia ritrovato la serenità a fianco del suo Irama. Proprio per tale motivo, è stato impossibile per alcuni fan non notare un video condiviso da Damante nelle ultime ore. Scendendo nel dettaglio, ieri Giulia ha pubblico un video che la ritrae in auto mentre ascolta il brano di Irama “Vuoi sposarmi?”. Ed ecco che qualche ora dopo, Andrea condivide un filmato che pare sia proprio una frecciatina per la sua ex fidanzata.

Andrea Damante condivide un video e i fan notano una strana coincidenza

Andrea si trova in un locale insieme ad alcuni suoi amici, quando condivide il video in questione su Instagram. L’ex tronista si riprende mentre canta il brano di Renato Zero “Triangolo”. Sopra il filmato, Damante scrive “SPOSALO”. Sembra una vera e propria frecciatina quella di Andrea nei confronti di Giulia, visto che poco prima quest’ultima aveva condiviso la canzone del suo Irama “Sposami”. I fan non hanno potuto non notare questa particolare coincidenza.