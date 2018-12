Irama e Giulia al settimo cielo, dolcezze inattese in video: il cantante sorprende

News Giulia e Irama, la coppia sempre più felice

Giulia e Irama sono una coppia affiatata da diverso tempo e a differenza dei primi giorni di conoscenza in cui entrambi cercavano di tenere nascosto il loro sentimento adesso condividono davvero di tutto. E questo piace non solo ai loro fan più accaniti ma anche a noi appassionati di gossip che possiamo seguirli senza dover ipotizzare alcunché. Le ultime storie Instagram di Irama al riguardo parlano chiaro: il ragazzo è felicissimo e Giulia lo è altrettanto. Vediamo subito perché.

Giulia e Irama affiatati su Instagram, la coppia sorprende i fan

Su Instagram il cantante ha pubblicato dei video che mostrano loro due assieme: nella prima storia lei augura buonanotte a tutti e lui la prende in giro chiamandola “Lupo Lucio” riferendosi al noto personaggio della Melevisione; nella seconda si passa dallo scherzo a qualcosa di più romantico: Giulia infatti chiama Irama “dolcetto” e lui le fa un sorriso a trentadue denti sorprendendo senz’altro tutti per via della sua dolcezza. Insomma i soliti giochini e momenti della vita di una coppia che ci confermano che Giulia e Irama stanno insieme e sono felicissimi. E pensare che lei ha anche altri motivi per essere super felice se pensate alle ultime news sul suo conto: le sta andando proprio tutto bene!

Irama pazzo di Giulia, un bel periodo per i due innamorati

E il merito è in parte anche suo, visto che è riuscita a tutelare la sua immagine dopo la fine del rapporto con Andrea e a sfruttare la sua popolarità per fare business seriamente. Le ultime foto di lei e Irama avevano stupito davvero i fan, e anche le ultime news avevano fatto davvero chiacchierare tutti. Giulia e Irama però sono andati avanti per la loro strada e invece di perdere tempo coi pettegolezzi, che comunque fanno parte della vita di un personaggio pubblico, hanno continuato a lavorare sodo. Ora non possono che raccogliere il frutto del loro duro lavoro!