Giulia De Lellis è stata tradita da Andrea Damante: la conferma

Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento di Andrea Damante: la confessione inaspettata

L’anno sta per finire e Giulia De Lellis, come tutti, ha voluto fare un bilancio del suo per poi condividere tutto con i suoi follower. Per raccontare i momenti più importanti e intensi del 2018, su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto personalmente foto, video e frasi ad hoc (tutti in grado di riassumere perfettamente i 12 mesi appena trascorsi). Se ha fatto cenno alla sua vita sentimentale? Ebbene sì, lo ha fatto, e si è lasciata andare anche qualche indiscrezione inedita sul suo ex fidanzato. Inizialmente Giulia ad Andrea Damante non aveva fatto minimamente cenno. Soffermandosi alla prima parte delle stories sembrava addirittura che la De Lellis non avesse voglia di tirarlo in ballo. In realtà, come molti avranno già visto, di Damante poi ne ha parlato eccome.

È bastato aspettare i post dedicati ai mesi di aprile e maggio 2018 per sentire parlare Giulia De Lellis di Andrea Damante. l’ex volto noto di Uomini e Donne ha fatto prima cenno ai giorni in cui ha dovuto lasciare casa (quella in cui abitava con Andrea) per trasferirsi – da sola – in un altro appartamento. Poi la De Lellis ha fatto cenno anche ai momenti bui e difficili dopo la fine della sua storia. Alla fine, senza colpo ferire, Giulia ha lanciato la bomba. Da quando si è lasciata con Andrea, nonostante le voci insistenti, lei dei presunti tradimenti del suo ex non ne aveva mai parlato. Sui motivi che l’avevano spinta a chiudere con Damante è stato quindi detto e scritto di tutto. Oggi, però, a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità c’ha pensato lei.

Giulia De Lellis lancia una chiara frecciatina ad Andrea Damante: “Le corna fanno dimagrire”

Una delle tante foto condivise dalla De Lellis, risalenti ai primi di maggio (proprio nei giorni successivi all’annuncio della fine della storia con Andrea), è stata condivisa da Giulia con il seguente commento: “Le corna fanno dimagrire”. Una chiara frecciatina questa a Damante che, in quei giorni, non era più suo fidanzato. Non sarà stato citato espressamente ma il riferimento a lui, oggi, sembra chiaro. Andrea Damante, che quando si tratta di parlare di Giulia non si tira mai indietro dal dire la sua, risponderà a questa provocazione? Staremo a vedere.