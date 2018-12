Vittoria Deganello, la verità sulla fine con Mattia: la confessione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La fine della love story di Mattia Marciano e Vittoria Deganello ha sollevato molte chiacchiere e dato adito a molte voci. Si è anche sussurrato di tradimenti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. La questione continua a essere molto calda tra i fan dell’ex corteggiatrice, che non smettono di chiederle spiegazioni a riguardo, nonostante siano passati mesi dal naufragio del rapporto. La Deganello, nelle ultime ore, ha quindi deciso di tornare sulla vicenda e fare chiarezza una volta per tutte. Attraverso una serie di Instagram Stories ha raccontato la verità di quel che è realmente accaduto.

“Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa”. Vittoria torna a parlare della rottura con Marciano

“Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, ha esordito Vittoria, riferendosi a quei fan che non smettono di chiedere informazioni circa la fine della sua love story con Marciano. “Giustamente – prosegue – voi non avete molto chiaro il motivo per il quale io e Mattia ci siamo lasciati… Siamo stati sempre due persone abbastanza riservate. Quindi abbiamo preferito non sbandierare al mondo i motivi intimi del perché sia finita”. Ora però l’ex corteggiatrice fornisce qualche dettaglio in più: “Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa”. La Deganello chiarisce infine la questione tradimento: “Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”.

Vittoria Deganello e la promessa ai fan

Archiviata la storia con Marciano, Vittoria era poi stata paparazzata in compagnia di un calciatore. L’avvistamento era avvenuto qualche mese fa nel centro di Milano. Si trattava dello sportivo Fabio Depaoli, giovane giocatore in forza al Chievo Verona. L’ex corteggiatrice, qualche giorno dopo la soffiata, aveva però categoricamente smentito il flirt attraverso i suoi profili social, facendo sapere ai fan di non aver nulla da nascondere. Soltanto quel gossip non aveva fondamento. L’amore? “Sarete i primi a saperlo visto che vi ho sempre reso partecipi di tutto”, la promessa fatta dalla Deganello ai suoi follower.