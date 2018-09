Uomini e Donne news: nuovo amore per Vittoria Deganello? Arriva la sua risposta

Uomini e Donne news: Vittoria Deganello risponde sul suo presunto nuovo amore

Dopo essere stata avvistata in compagnia del calciatore Fabio Depaoli, Vittoria Deganello risponde alle voci emerse in merito a ciò. Sul suo profilo social, mediante una Instagram stories, l’ex corteggiatrice ha categoricamente smentito ogni eventuale flirt, amore, relazione e quant’altro. Nel dirlo, Vittoria appare sincera e confessa che, qualora dovesse frequentarsi con un ragazzo non avrebbe alcun tipo di problema a riferirlo. Anzi, afferma: “sarete i primi a saperlo visto che vi ho sempre reso partecipi di tutto“. Dunque, per l’ex fidanzata di Mattia Marciano, nulla è ancora stato cancellato della sua precedente storia. Probabilmente, a distanza di un solo mese dalla rottura, oltre a Mattia, neanche Vittoria si sente ancora pronta per poter voltare pagine e ricominciare ad amare una nuova persona.

Dopo la smentita della Deganello, i fan continuano a sperare in un eventuale colpo di scena e, dunque, in un ritorno di fiamma tra l’ex coppia uscita innamorata più che mai da Uomini e Donne. Al momento i due sono single e non è detto che tra di loro non possa riaccendersi il fuoco. Entrambi non sembrano dare alcun segnale positivo, nessun like, nessun commento. Chissà se avranno avuto modo di risentirsi e di riprovare a mettere in ordine le cose. Ad oggi non ci è dato sapere nulla di tutto ciò e, infatti, restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Vittoria Deganello è single e non si frequenta con nessun ragazzo

Seppur Vittoria abbia smentito il presunto flirt con il calciatore del Chievo Verona, non ha, in ogni caso, chiarito quale tipo di rapporto la lega al ragazzo. L’amore lo nega a prescindere, la conoscenza altrettanto. Per esclusione resta solo l’amicizia. Saranno, quindi, solo buon amici? Dalle parole, abbastanza sicure, dell’ex corteggiatrice, sembrerebbe proprio essere una semplice amica di Fabio Depaoli.