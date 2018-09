Vittoria Deganello dimentica Mattia: a Milano con un calciatore del Chievo

Vittoria Deganello avvistata insieme ad un calciatore del Chievo Verona

Dopo la definitiva rottura con l’ex tronista Mattia Marciano, Vittoria Deganello cerca di ritrovare l’amore. A distanza di un mese circa, ormai, nè Mattia nè Vittoria sono stati protagonisti di flirt avvenuti alla luce del sole. Marciano, qualche settimana fa aveva apertamente dichiarato che tra di loro le incomprensioni erano diventate molte e i diversi punti di vista non hanno aiutato a ricomporre il puzzle e andare avanti. Dunque, probabilmente, di comune accordo, Mattia e l’ex corteggiatrice hanno scelto di porre fine alla loro relazione iniziata negli studi di Uomini e Donne. Pur ammettendo di continuare a sentirsi, il bel napoletano ha affermato, in una sua Instagram stories (20 agosto), di non voler entrare nei dettagli.

Vittoria, oggi, come riportato sul sito del vicolo delle news, è stata avvistata nel centro di Milano in compagnia di un calciatore di serie A. Trattasi di Fabio Depaoli, giovane italiano che milita, attualmente, nella prima squadra del Chievo Verona. I due, racconta la ragazza: “Erano all’ultimo piano della Rinascente, dove ci sono bar e ristoranti, si sono avvicinati a due amici di lui che erano già presenti in loco e si sono salutati”. A quanto pare, il numero 27 del Chievo è reduce da una storia d’amore con una ragazza che sembra non postare più alcuna foto insieme.

Vittoria ha già dimenticato Mattia Marciano?

Dunque, visto quanto appena scritto sopra, pare proprio che Vittoria Deganello abbia deciso di voltare pagina, cosi come Sara Affi Fella dopo Luigi Mastroianni. L’ex tronista, infatti, ha appena dato conferma della sua storia con il calciatore del Toro Vittorio Parigini. Chissà che la De Filippi, tra qualche anno, tra un gol, un bacio ed un palo, nello studio di Uomini e Donne, non scelga di sostituire i corteggiatori con i calciatori!