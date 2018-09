Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella avvistata insieme al suo nuovo fidanzato

Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini a Roma

Tante le voci sul nuovo amore di Sara Affi Fella che durante gli scorsi giorni hanno invaso il web. Alcuni dettagli, like e frasi avevano lasciato intuire che per l’ex tronista di Uomini e Donne ci fosse un nuovo amore all’orizzonte. E, infatti, oggi arriva la netta conferma di ciò che si sospettava. Sara Affi Fella ha ufficialmente dato inizio ad una nuova relazione insieme al calciatore del Torino e della Nazionale under 21, Vittorio Parigini. I due, come in precedenza annunciato, pochi giorni fa avevano postato sui rispettivi profili Instagram la stessa frase di una canzone: “E non me ne frega se parlano di te, solo io ti conosco in fondo e ti raggiungerei anche fino all’inferno, in mezzo a una tempesta dentro ad un incendio”. Da allora, tra i fan, i sospetti sono diventati sempre più intensi.

Oggi, il sito Isa e Chia riporta la notizia dell’avvistamento. Una ragazza racconta di aver, appunto, visto l’ex fidanzata di Luigi Mastroianni in compagnia del calciatore in zona Ponte Milvio, a Roma. I due, afferma con totale sicurezza la ragazza, erano in atteggiamenti molto intimi, erano mano nella mano e continuavano a scambiarsi baci. Dunque, vista la mancata smentita da parte di Sara e l’avvistamento di oggi, possiamo affermare con certezza che la Affi Fella è fidanzata con Vittorio Parigini.

Il gesto di Vittorio Parigini conferma tutto

Qualche ora fa, presumibilmente dopo l’avvistamento, il fidanzato di Sara ha pubblicato una Instagram stories nella quale appaiono le mani di entrambi e, in un cuore disegnato, Parigini scrive: amore. Una relazione che nessuno sa da quanto tempo a questa parte possa essere nata. Vittorio ha anche dedicato un gol a Sara, messo a segno con la maglia dell’Italia. Il tutto, ovviamente, è stato fatto in maniera molto nascosta. Ora, non resta che augurare una felice e lunga storia d’amore a Sara e, a Vittorio, che il gol più bello possa farlo nel cuore della Affi.