Uomini e Donne: nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore

Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha un nuovo amore? Gli indizi sul flirt con il calciatore

Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e Donne, ha voltato pagina? L’ex tronista sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, almeno secondo quanto rivela il Vicolo delle News. Le talpine hanno riferito al portale di aver notato delle piccole coincidenze sui social che farebbero pensare che appunto tra loro ci sia una certa simpatia. Scendendo nel dettaglio, Sara potrebbe aver trovato l’amore al fianco di Vittorio Parigini, calciatore della nazionale Under 21. Attraverso alcuni like, tra cui spunta anche quello dell’amica Valeria Bigella, i fan hanno ipotizzato che ci fosse un legame tra la Affi Fella e il calciatore. Non solo, Vittorio ha condiviso una foto che lo ritrae dopo aver fatto un goal, dedicato a qualcuno che ha un nome con l’iniziale S. “Solo per te S.”, ha scritto il giovane sportivo nel post. Un altro indizio molto importante, che potrebbe confermare questo presunto flirt.

Recentemente, attraverso un’intervista per Uomini e Donne Magazine, Sara aveva dichiarato di essere single e di voler dedicare il suo tempo a se stessa, alla famiglia, allo studio e ai progetti futuri. La Affi Fella affermava che per ora non aveva ancora voglia di innamorarsi. Eppure sembra proprio che questi indizi vadano ad annunciare un nuovo amore per lei. Nel frattempo, il pubblico pare le si sia rivoltato contro dopo la fine della storia con Luigi. Infatti, sono in molti i fan che credono che la Affi Fella abbia finto con l’ex corteggiatore, ora attuale tronista. Il loro acceso confronto in studio ha fatto notare come il pubblico sia dalla parte del Mastroianni.

Uomini e Donne: presunto flirt tra Sara Affi Fella e il calciatore

Sara ha un flirt con il calciatore Vittorio Parigini? Da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata una conferma, quindi non possiamo dire che questa storia d’amore esiste davvero. Ma questi indizi fanno proprio pensare che tra i due ci sia una certa simpatia, che potrebbe trasformarsi presto in amore. Non ci resta che attendere un eventuale chiarimento da parte della stessa Sara.