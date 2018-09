UeD, Luigi tronista attacca Lorenzo e svela: “Mio padre non è contento”.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla della rivalità con Lorenzo Riccardi e dell’appoggio della sua famiglia

Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Teresa Langella e Mara Fasone. I due maschietti sono già volti noti per i telespettatori di Canale 5, in quanto entrambi ex corteggiatori di Sara Affi Fella. Proprio su questo punto, a Uomini e Donne Megazine, Luigi ci tiene a fare qualche piccola precisazione. Infatti, in molti si aspettavano che il Mastroianni prendesse male la vicinanza del vecchio rivale nella sua nuova esperienza da tronista. In realtà, l’ex corteggiatore di Sara ci tiene a dire di non essere infelice per la partecipazione di Lorenzo. Infatti, Luigi è convinto che anche il Riccardi meriti un’altra opportunità dopo quanto accaduto con la Affi Fella. Con lui ammette di non avere nulla di personale, l’unico loro problema era appunto che si contendevano la stessa ragazza. Essendo poi persone diverse è normale che potessero nascere delle discussioni in studio. Per il resto, però, Luigi rispetta Lorenzo.

“Siamo stati presi in giro entrambi”, rivela Luigi riferendosi al trono di Sara. Ricordiamo che il Mastroianni è uscito dal programma, nella scorsa edizione, con la Affi Fella, ma la loro relazione si è conclusa prima ancora di iniziare. Mentre Lorenzo il giorno della scelta ha ricevuto un bel no dall’ex tronista. Ed ecco che ora entrambi si ritrovano seduti sul trono. Luigi ammette di non sopportare i modi di fare del suo ex rivale, nonostante ciò tra loro c’è molto rispetto. Il Mastroianni ci tiene a precisare che per lui è giusto che le corteggiatrici scelgano di conoscere entrambi per farsi un’idea. Ma allo stesso tempo rivela di preferire le persone “decise e determinate”. Intanto, Luigi rivela di essere appoggiato dalla sua famiglia in questa nuova esperienza, sebbene il padre non fosse proprio contento. Infatti, il nuovo tronista aveva detto al papà che quella dell’anno scorso sarebbe stata l’unica esperienza televisiva.

Uomini e Donne, cosa si aspetta Luigi Mastroianni da questa nuova esperienza da tronista

Si sa ormai che Luigi e Lorenzo sono due ragazzi abbastanza diversi. Proprio per questo motivo, il Mastroianni ammette che le corteggiatrici che la tireranno troppo per le lunghe, dichiarandosi indecise tra chi continuare a corteggiare, saranno in svantaggio. Il nuovo tronista non ha intenzione di perdere tempo e alla redazione ha già dato delle indicazioni sulla ragazza dei suoi sogni. A se stesso Luigi si augura di uscire dal programma con una persona che sappia volergli bene davvero. Mentre per quanto riguarda Lorenzo spera che possa riscoprirsi una persona più matura.