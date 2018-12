Tina Cipollari si risposa, l’ex marito all’attacco: “Le sue parole mi rattristano”

Tina Cipollari vuole sposare il nuovo fidanzato Vincenzo: le parole dell’ex marito Chicco Nalli

Chicco Nalli, in arte Kikò, non ha preso bene le recenti dichiarazioni dell’ex moglie Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne ha annunciato il matrimonio con il nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo. E chiarito che è pronta ad andare all’altare anche senza il consenso dell’ex marito nonché padre dei tre figli Gianluca, Francesco e Mattias. “Sono rimasto sconcertato dalle ultime dichiarazioni di Tina. Mi dispiace che vada a mettere il dito nella piaga dicendo di volersi sposare a prescindere da quello che potrebbe essere il mio parere perché, tanto, farà solo quello che vuole. Queste sue parole mi rattristano perché lei mi conosce benissimo, sa che io non andrò mai a limitare la sua libertà”, ha replicato l’hair stylist sulle pagine della rivista Mio.

Chicco Nalli: “Ho cercato di mantenere con Tina un rapporto bello”

“L’unica cosa che mi preme è quella di tutelare e far star bene i nostri figli. Che lei poi voglia mettere il dito nella piaga affermando che quello che dico non conta…mi dà fastidio! Sa benissimo che non metterei mai bocca sulle sue scelte sentimentali. A questo punto però pretendo che lei faccia lo stesso“, ha aggiunto Chicco Nalli. Il 48enne ci ha tenuto a precisare che fino ad oggi Tina non si è mai intromessa nella sua nuova sentimentale. Ma come sottolineato da Kikò: “Lo dico per evitare che possa succedere un domani. Che non metta bocca, non lo ha mai fatto e gradirei continuasse così”.

Chicco Nalli è single dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari

Se Tina Cipollari è pronta al secondo matrimonio con Vincenzo, diversa è la situazione affettiva di Chicco Nalli. L’esperto di bellezza è single: qualche mese fa ha chiuso la relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido.