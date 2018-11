Uomini e Donne, Tomas e Donatella del Trono Over si sono lasciati: parla lei

Uomini e Donne Trono Over, Tomas Fierro e Donatella Lopar si sono lasciati: colpa dei continui litigi

Tomas Fierro e Donatella Lopar, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, si sono lasciati. A dare la notizia, in esclusiva al blog di Isa è Chia, è stata Donatella in persona. L’ex dama del parterre femminile, inoltre, nel suo messaggio ha rivelato quelli che sono stati i motivi principali della rottura. I due, di comune accordo, avrebbero deciso di chiudere i rapporti perché incompatibili caratterialmente. Per evitare che i continui litigi e le incomprensioni rovinassero tutto, ha spiegato Donatella, sia lei che Tomas avrebbero alla fine scelto di separarsi. Tra di loro, ha dichiarato lei, non sarebbe rimasto però nessun rancore. “Io e Tomas ci siamo lasciati, in tutta serenità e tranquillità” ha esordito dicendo lei “Gli amori iniziano e finiscono, purtroppo i nostri problemi caratteriali alla fine hanno influito in maniera negativa, rovinando tutto il bello che c’era e che poteva esserci”.

Il motivo della rottura? “I litigi erano molti, ma ancora di più le incomprensioni e i punti di vista differenti” ha spiegato la Lopar “Ci siamo resi semplicemente conto che non potevamo continuare, e di comune accordo abbiamo preso questa decisione”. Proprio per questo, al momento, i due sono rimasti in buoni rapporti e sono riusciti a conservare un bel ricordo della loro storia. “Siamo sereni, abbiamo compreso che non potevamo continuare” ha spiegato lei “È la cosa giusta, è inutile portare avanti rapporti conflittuali dove alla fine nessuno è felice. Ostinarsi a continuare rovina solo ogni cosa, credo”.

Uomini e Donne, Donatella e Tomas pronti a ritornare al Trono Over?

Donatella Lopar, adesso che è single, sarebbe pronta a rimettersi in gioco a Uomini e Donne? Quest’anno, in fondo, sembra essere proprio quello dei grandi ritorni. Al Trono Over sono stati di nuovo chiamati Barbara De Santi e Nino Castanotto, Donatella farebbe lo stesso? A questa domanda, senza troppi giri di parole, l’ex dama ha risposto che sia lei che Tomas, qualora venissero contattati dalla redazione, non avrebbero problemi a ritornare nella trasmissione.