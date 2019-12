Uomini e Donne, Gemma si consola con Ida: frecciatina a Juan Luis? Il bigliettino

Gemma Galgani e Ida Platano insieme a Natale: il regalo

Gemma Galgani e Ida Platano si sono incontrate anche il giorno di Natale e hanno passato assieme qualche ora in piena tranquillità scambiandosi i regali. In un recente video pubblicato che ha pubblicato Gemma, Ida cerca di metterle al polso un bracciale molto bello: segno del fatto che l’amicizia che lega da tanti anni le due donne continua, nonostante la Platano abbia lasciato Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri con la promessa di sposarsi. Su Instagram abbiamo visto anche la Galgani andare in stazione a Torino per leggere i bigliettini che – come accade in molte città – vengono appesi all’albero di Natale.

Uomini e Donne, Gemma innamorata di un bigliettino: frecciatina a Juan Luis Ciano?

“Tutti gli anni – queste alcune delle parole di Gemma – vengo a vedere le letterine e le leggo. C’è una storia bellissima che voglio farvi vedere perché qui c’è una scritta che qualsiasi donna vorrebbe sentirsi dire”. La scritta effettivamente è davvero bella perché parla dell’innamoramento di un ragazzo verso una ragazza: “Caro Babbo Natale – si legge sul bigliettino –, ti scrivo perché ho visto la foto di questa ragazza… e Babbo, pensi sia possibile innamorarsi dei suoi occhi? You know what to do!”. Parole più belle Gemma non poteva leggerle, e a noi sembra tanto che il suo commento sia una vera e propria frecciatina a Juan Luis Ciano, con cui le cose non stanno andando per niente bene, e più in generale agli uomini che finora hanno voluto conoscerla.

Trono Over, le ultime news su Gemma e Juan Luis

Non sappiamo come si metteranno le cose tra il partenopeo e la Galgani ma è certo che le ultime news su entrambi non fanno proprio ben sperare: lui infatti è stato accusato da Armando Incarnato di corteggiare sua sorella; poi c’è stata la questione “serate” sollevata da Gianni Sperti; infine pare che il Cavaliere non provi molta attrazione per Gemma che ha fatto emergere il problema più di una volta in puntata. La prossima registrazione insomma sarà una di quelle infuocatissime, anche se gli animi a dire il vero si stanno già scaldando online: contro Juan Luis infatti si sono scatenati in tanti!