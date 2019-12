Uomini e Donne, Natale tempestoso per Juan Luis: offese senza fine, cosa fa Gemma

Juan Luis Ciano, polemiche a non finire anche a Natale: nessuno sconto al corteggiatore di Gemma Galgani

Neanche Natale è stato in grado di fermare gli hater di Juan Luis Ciano che dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne Over continua ad essere ricoperto da insulti e offese di ogni tipo. Juan Luis posta video e foto senza pensare a nulla ma in realtà è evidente che il corteggiatore di Gemma Galgani non sia più ben visto come un tempo. Come mai sta accadendo tutto questo? Riepiloghiamo brevemente per chi non sapesse bene ancora in che rapporti sono Juan Luis e Gemma.

Uomini e Donne: cos’è successo tra Gemma e Juan negli ultimi giorni

Come ben sapete, la Galgani è stata attratta da Juan Luis sin dalla prima volta in cui il napoletano dalle origini argentine si è presentato in studio. In seguito però ha iniziato a insospettirsi del suo reale interesse perché lo vedeva poco attratto fisicamente, sebbene qualche occasione le abbia dato modo di pensare il contrario. Tutto è degenerato nelle ultime puntate quando la Galgani ha scoperto alcune chat tra Juan Luis e la sorella di Armando Incarnato, e si è poi saputo di una serata dietro segnalazione di Gianni Sperti: una serie di situazioni insomma ha portato Gemma a esplodere e a buttarsi – recuperare il video è d’obbligo – tra le braccia di Tina Cipollari.

Trono Over, Juan Luis accusato di aver preso in giro Gemma

Oggi le offese e le polemiche non accennano a placarsi: il profilo Instagram di Juan Luis è invaso da insulti e offese, talvolta molto pesanti, e il fatto che Gemma non sia intenzionata a chiudere la frequentazione non sta fungendo da deterrente: Juan Luis continua ad essere accusato infatti di aver preso in giro Gemma, di averla illusa e di essere andato a Uomini e Donne solo per visibilità; vi basti questo post in pieno clima natalizio per farvi un’idea di ciò che sta succedendo in rete:

Gemma pensierosa alla vigilia di Natale: le Emozioni dopo la delusione

Per quanto riguarda Gemma, è ovvio che la Galgani non stia vivendo un bel periodo, come testimonia, del resto, la canzone Emozioni che ha condiviso poche ore fa sul suo profilo Instagram. Di sicuro Gemma e Juan Luis si vedranno e in rete verranno fuori molte informazioni anche prima della prossima registrazione del Trono Over; siamo proprio curiosi di scoprire come si evolverà questa storia, anche alla luce degli ultimi avvenimenti in puntata. Restate con noi!