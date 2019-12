Trono Over, spuntano i dettagli su Juan e Tina Incarnato: “Sogno proibito”

Trono Over, emergono altri dettagli su Juan Luis Ciano e Tina Incarnato. Spunta la messaggistica: “Sogno proibito”

Polverone al Trono Over di Uomini e Donne. A scaldare lo studio è sempre il fascinoso Juan Luis Ciano, il cavaliere che sta ha stregato Gemma Galgani, la quale ha però subito una doccia gelatissima. Sembra infatti che Juan abbia particolari attenzioni anche per un’altra donna. Non una qualsiasi, bensì la sorella di Armando (altro protagonista del programma di Maria De Filippi), cioè Tina Incarnato. Ma c’è di più: Ciano è da mesi che scrive alla donna, come si può notare dalle sue mosse social. Ma chi è Tina? Su di lei non si sa molto, se non che ha 44 anni, è napoletana, ha due figli (19 e 9 anni) ed è stata eletta Miss Mamma 2020 nella regione Campania.

Viviamo al tempo dei social, i social bellezza. Le piattaforme web sono un vero e proprio pozzo di informazioni e chi non prende tutte le precauzioni del caso e ha qualche scheletro nell’armadio è bene che non dorma a cuor leggero. Chiedere a Juan Luis Ciano che su Facebook ha seminato commenti molto dolci per Tina nei mesi scorsi. Ad esempio, il 28 agosto 2019, il cavaliere così commentava un post della sorella di Armando: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. IL SOGNO PROIBITO”. Immediata la risposta della donna: “Ed io a te … sei un ‘Lord’ ….grazie di cuore”. E ancora, il 31 ottobre Juan scriveva: “Sei splendida”. Anche in questo caso la Incarnato non tardava a replicare con un: “Grazie di cuore”.

Trono Over, Armando consegna alla redazione le prove che inguaiano Juan

Insomma, pare che Gemma abbia proprio motivo per disperarsi visto che il cavaliere di origini venezuelane ha contatti già da qualche tempo con la sorella di Armando. Ricordiamo che quest’ultimo ha consegnato alla redazione di Uomini e Donne degli screen di conversazioni private e messaggi vocali che provano che tra il dentista e la sorella i contatti ci siano stati. Inoltre, da quanto emerso finora, pare che la stessa Tina abbia confermato il tutto.