Uomini e Donne, Gemma ora reagisce: che succede dopo la bomba su Juan Luis

Gemma Galgani, a Uomini e Donne il naufragio della storia con Juan Luis Ciano

La storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sta per naufragare definitivamente, visto che tra la puntata di oggi e quella di ieri a Uomini e Donne si è capito perfettamente che a lui di lei interessa poco, almeno nel modo in cui Gemma vorrebbe. Facciamo un breve riassunto: Juan Luis ha ricevuto delle accuse durissime da Armando Incarnato, che ha portato delle prove che secondo lui confermerebbero il suo poco interesse nei confronti della Galgani; Gemma si era già lamentata della notte trascorsa in hotel mostrando una certa insofferenza che oggi in puntata è sfociata in un pianto a singhiozzi sulle spalle di Tina Cipollari.

Gemma piange sulle spalle di Tina Cipollari: momento storico al Trono Over

Un momento che potremmo definire “storico”, come ha dichiarato lo stessi Gianni Sperti, e che a tratti era annunciato: da sempre infatti il pubblico commenta i comportamenti di Gemma in maniera negativa perché talvolta è difficile comprendere come mai non si accorga del poco interesse di chi ha di fronte; basti pensare al fatto che oggi voleva continuare a frequentare Juan Luis, che comunque è stato fin troppo chiaro sinora, nonostante tutto quello che è successo. Perché continuare a farsi del male nonostante sia passato un mese in cui era possibile capire se ci fosse o meno questa tanto chiacchierata attrazione fisica? Questo è fondamentalmente ciò che contestano a Gemma che però continua a rispondere in altri modi.

La reazione di Gemma al periodo buio con Juan Luis

Poche ore fa ad esempio tra le sue storie Instagram la Dama non ha annunciato di voler mettere un punto alla sua conoscenza con Juan Luis ma ha semplicemente fatto capire di essere pensierosa pubblicando una strofa di Trattengo il fiato di Emma Marrone: “Trattengo il fiato in questo mare di parole, quanto basta per non pensare”. Una reazione c’è stata, diciamo così. Il punto però è un altro: fossimo in Gemma eviteremmo di trattenere il fiato per non pensare e faremmo un bel respiro invece per riflettere; Juan Luis è stato molto chiaro con lei, soprattutto in alcuni inequivocabili atteggiamenti, e di questo passo rischia di farsi male e di ritrovarsi in un altro periodo di sofferenza come già avvenuto con Giorgio Manetti. Va bene reagire insomma ma dovrebbe impegnarsi di più.