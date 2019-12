Uomini e Donne, terremoto Gemma: le chat di Juan Luis, anche Maria in soccorso

Gemma Galgani, a Uomini e Donne Over puntata difficile: problemi di affinità

La puntata di oggi di Uomini e Donne non è stata per niente facile per Gemma Galgani che ha esordito male parlando di una notte non proprio soddisfacente passata con Juan Luis Ciano in albergo e ha finito peggio, visto che Armando Incarnato ha portato in studio messaggi e chiamate tra Juan Luis e sua sorella che hanno turbato molto la Over. Inizialmente Gemma ha sottolineato di avvertire dell’insofferenza da parte di Juan Luis e che questo la fa stare molto male. Poi il racconto della notte passata in albergo, finita purtroppo con Juan Luis stanco a dormire e Gemma in piedi fino alle 5.00 in attesa di un segnale.

Uomini e Donne, il racconto di Gemma sulla notte in albergo con Juan Luis

“Ho provato – questo il racconto della Galgani – una serie infinita di sensazioni e di emozioni, anche imbarazzo. Devo dire che la parte più bella è stata quella più affettuosa, amorevole. In fin dei conti sentirlo vicino a me mi ha fatto piacere. A un certo punto – ha poi spiegato Gemma – non sapevo più che cosa fare: se andare via, rimanere… Mi sono passati nella mente tantissime idee e tantissimi pensieri. Diciamo che io provavo anche il desiderio di un bacio. Lui – ha svelato Gemma mortificata – si è addormentato e io sono rimasta sveglia fino alle 5.00. Mi son fatta anche delle domande, motivo per il quale ero sveglia. Non è che non sono capace di vedere la realtà… Alcune sue accortezze, alcuni suoi atteggiamenti, questo suo modo di essere mi portano in una dimensione decisamente più avanti”. Uno sfogo duro quello della Galgani che purtroppo ha dovuto vedersela anche con accuse pesantissime a Juan Luis.

Uomini e Donne Over, accuse a Juan Luis: Armando Incarnato contro il corteggiatore

Juan Luis da parte sua ha spiegato che “Visto che non è scattato l’amore non c’è questa chimica tra me e te. Mi fa piacere conoscerti meglio. Il fatto di dormire insieme è stata una cosa bellissima”. “Quand’eravamo da soli in albergo – ha controbattuto la Galgani – c’è stata eccome la chimica. Perché questa volta è cambiato, e addirittura stando così vicini!”. “Ci tengo a te, però non sono innamorato. Frequentiamoci, vediamoci e andiamo avanti. Se son rose fioriranno! Questo ho detto io”. Dopo un po’ ha preso la parola Armando che ha accusato Juan Luis di voler prendere in giro Gemma e di averci provato con la sorella; Incarnato ha anche fatto presente che la signora di Firenze che Juan Luis dice di conoscere bene, e con la quale ha scambiato dei messaggi, in realtà non lo conosce affatto. Il corteggiatore di Gemma ha dato la sua versione: ha raccontato come ha conosciuto la sorella di Incarnato e ha spiegato che le ha scritto di recente solo per sapere se fosse davvero Armando il fratello; la Galgani però era visibilmente turbata, e lo sarà anche domani quando piangerà sulla spalla di Tina Cipollari. Un vero e proprio terremoto insomma per la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne.

Maria De Filippi interviene e aiuta Gemma: le parole della conduttrice sull’attrazione fisica

A rincarare la dose è stata Maria De Filippi che ha cercato di far capire a Gemma che la mancanza di attrazione non è una cosa da poco: “Rimane il fatto – ha spiegato la conduttrice – che si siede di fronte e ti dice ‘Non ho sentito attrazione’. Due persone che si trovano sotto a un piumone per non so quante ore vicine…”. “Dormire con una persona è anche molto intimo”. ha subito sottolineato Juan Luis, a cui però Maria ha ribattuto che il loro sembra essere “lo stesso rapporto che puoi avere anche con un’amica”. Domani la seconda parte di questa infuocatissima registrazione. E vedremo Gemma ancor più in difficoltà.