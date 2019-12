UeD anticipazioni, prove incastrano Juan: Gemma disperata piange con Tina

Anticipazioni Trono Over, ennesima delusione per Gemma: Juan Luis la sta solo usando?

Anche stavolta Gemma Galgani è in procinto di ricevere una cocente delusione: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, infatti, parlano di prove che incastrano Juan Luis. Ricordate le segnalazioni di Armando? Quest’ultimo ha parlato di messaggi scambiati sia con sua sorella sia con una signora di Firenze. Ebbene, oggi Armando ha portato in studio le prove che hanno incastrato Juan Luis! La chat con sua sorella ha evidenziato che è stato il Cavaliere a contattarla e che ci ha anche un po’ provato, ricevendo un due di picche. La sorella di Armando non ha più voluto sentirlo, ma Juan ha tentato di ricontattarla chiedendole se davvero fosse la sorella di Armando. Lei non ha più risposto. Per quanto riguarda la signora di Firenze, invece, dalla chat portata tra le mani di Tina e Gianni si evince che non sono amici e che si sono conosciuti sui social. E che Juan si sia invitato a casa della signora.

Uomini e Donne, Armando incastra Juan Luis: le prove su sua sorella e sulla signora di Firenze

Due prove che non lasciano spazio a dubbi e quindi Armando ha ribadito a Gemma che in realtà Juan Luis non è interessato a lei. Anche Gianni ha dichiarato di non credere al Cavaliere, parlando anche di una serata. Gemma ne era a conoscenza e ha raccontato che Juan le ha pure chiesto di andare a Napoli, per farsi vedere insieme in giro. A questo punto della registrazione del Trono Over, Maria ha chiesto a Gemma se pensa che Juan la stia usando e lei ha ammesso di avere qualche dubbio. Questo anche perché lui le ha detto che non c’è chimica fra loro e lo ha dimostrato quando è andato a Torino da lei in settimana. Gemma e Juan Luis hanno dormito insieme, ma lui si è addormentato subito lasciando sola Gemma, sveglia fino alle cinque a pensare al loro rapporto.

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma piange sulla spalla di Tina!

Nelle anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle news si legge anche che tutti i protagonisti del parterre hanno iniziato a suggerire a Gemma di chiudere la conoscenza. La Dama ha lasciato lo studio e disperata si è gettata su un divano. Tina non si è lasciata sfuggire l’occasione ed è corsa da lei, chiamando anche il dottore ovviamente, ma stavolta Gemma ha pianto sulla spalla dell’opinionista! Un finale inaspettato, no?