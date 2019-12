Gemma Galgani, “il Paradiso non esiste”: bomba su Juan Luis, furioso con Armando

Juan Luis Ciano e Gemma Galgani, a Uomini e Donne Over sempre più problemi

La storia d’amore tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani – ammesso che di storia si possa parlare – continua a far discutere gli opinionisti di Uomini e Donne e soprattutto il pubblico che proprio non crede alla buona fede del Cavaliere; non tutti, chiaramente, ma è indubbio che non poche persone abbiano messo in discussione l’interesse reale di Juan Luis per la Dama più chiacchierata del Trono Over. L’ultima puntata andata in onda è stata piuttosto chiara in questo senso, e ha visto la stessa Gemma prendere posizione in maniera forte: perché Juan Luis non si lascia andare se è davvero interessato?

Armando Incarnato contro Juan Luis: la segnalazione e le accuse

Al termine della puntata di oggi sono state mandate in onda le anticipazioni-video e abbiamo scoperto qualcosa in più sulle news di qualche giorno fa, cioè sulla segnalazione di cui sarà oggetto Juan Luis: a un certo punto il Cavaliere della Galgani sarà attaccato da Armando Incarnato che riferirà a tutti i presenti il fatto che Juan Luis si è proposto di andare a trovare una donna di Firenze. Lo scambio tra i due si farà accesissimo, tant’è che il corteggiatore di Gemma arriverà ad alzare molto la voce e pur mantenendo sempre il suo fare educato e discreto si mostrerà in altre vesti a tutto il pubblico e alla stessa Galgani che finirà in lacrime.

Gemma distrutta dopo la puntata di UeD: la Dama senza pace

Gemma in effetti non reagirà bene alla segnalazione su Juan Luis, e lo si vede chiaramente nelle anticipazioni-video di Witty Tv che la mostrano piangente e sconsolata, davvero delusa da quanto visto; alla fine farà un ballo con Juan Luis ma non essendo state pubblicate finora altre anticipazioni sul Trono Over non sappiamo come si siano messe realmente le cose tra i due. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo! Una cosa è certa: almeno a livello sentimentale per Gemma “il Paradiso sembra non esistere” (cit.).