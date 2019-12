Trono Over, Gemma in lacrime: segnalazione su Juan Luis e “altre donne”

Uomini e Donne Trono Over: Gemma Galgani piange per la segnalazione su Juan Luis

Ennesima batosta sentimentale per Gemma Galgani. La regina del Trono Over di Uomini e Donne è scoppiata a piangere nel corso dell’ultima registrazione del programma, quella avvenuta sabato 7 dicembre e che vedremo in onda nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre. La Dama torinese non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto l’ultima segnalazione su Juan Luis. Sì, proprio il Cavaliere che Gem sta frequentando da qualche settimana e con il quale è nato un buon feeling. Tanto che, secondo indiscrezioni, la Galgani era addirittura sul punto di abbandonare il programma di Maria De Filippi per vivere questo nuovo rapporto d’amore lontano dai riflettori. Ma l’ultima notizia sull’uomo rischia di mandare tutto all’aria e di rovinare per sempre il rapporto tra Gemma e Juan Luis.

Trono Over anticipazioni: la rivelazione di Armando su Juan Luis

Come rivela il Vicolo delle News Armando Incarnato ha spifferato in studio, durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, che Juan Luis sta sentendo altre signore lontano dalle telecamere. Armando ha ammesso di avere delle chat che lo dimostrano chiaramente e che invierà tutto alla redazione nei prossimi giorni. Com’è naturale che sia, Gemma Galgani è rimasta piuttosto scioccata da questa notizia ed è scoppiata a piangere davanti a tutti.

Gemma Galgani non sa se fidarsi ancora di Juan Luis

Gemma Galgani non sa se credere o meno alle dicerie sul conto di Juan Luis mentre quest’ultimo ha smentito i pettegolezzi sussurrati nel programma da Armando Incarnato. Quale sarà la verità? Lo scopriremo nella prossima puntata…