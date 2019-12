Gemma e Juan Luis, l’ammiratrice segreta fa danni: bufera Web, la fine è vicina

Uomini e Donne, chi è lammiratrice segreta di Juan Luis Ciano

Ormai ce lo stiamo chiedendo tutti, e dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda le domande e i dubbi aumenteranno a dismisura: chi è l’ammiratrice segreta di Juan Luis Ciano che tanto sta facendo ingelosire Gemma Galgani e che sta minando il rapporto che i due stanno costruendo a Uomini e Donne Over? L’identità è ancora sconosciuta, al punto che c’è chi – come la signora del pubblico di oggi – crede che a mandare fiori con tanto di dediche bellissime sia Tina Cipollari; lei ovviamente nega ma non avendo ancora alcun indizio è difficile da escludere come ipotesi, visto il rapporto che l’opinionista ha con Gemma.

Gemma Galgani e Juan Luis, gelosia e insicurezze: rottura vicina?

Il rapporto della Dama col suo Cavaliere è messo a rischio anche dal fatto che lui non sembra propenso a voler andare oltre con lei, e questo ovviamente non può che rivelarsi logorante nel corso del tempo; Juan Luis ha già dato una spiegazione al proprio comportamento nelle scorse puntate ma non siamo convinti – e la puntata di oggi lo ha dimostrato – che a Gemma possa bastare: è evidente che la Galgani sia innamorata di Juan Luis e che vorrebbe di più.

Trono Over, il Web contro Juan Luis: i sentimenti del Cavaliere non sono veri?

Proprio per via di quest’atteggiamento non proprio passionale, e anche poco propenso a comprendere le ragioni della gelosia di Gemma, il Web oggi si è scatenato contro Juan Luis; basti dare un’occhiata ai commenti sotto ai post Instagram del profilo ufficiale di Uomini e Donne per averne contezza: in moltissimi non credono all’interesse del Cavaliere e in tanti chiedono a Gemma di aprire gli occhi e non farsi prendere in giro. Tra ammiratrici segrete e insoddisfazione generale insomma la storia con Juan Luis sembra essere destinata a finire prima del previsto.