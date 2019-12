Gemma e Juan Luis, i dubbi e la rabbia: la Dama frastornata, Maria interviene

Trono Over, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: la conoscenza si complica

No, non c’è stato ancora un bacio passionale tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, e a farlo notare è stata proprio la Dama a Uomini e Donne Over palesando una certa insofferenza per la situazione creatasi. “Com’è – ha chiesto Gemma a Juan Luis – che non ti viene da darmi un bacio vero? Ieri sera c’erano tutte le premesse perché ci fosse un bacio un pochino più importante…”. Ben argomentata la risposta del Cavaliere che comunque non ha convinto la Galgani: “Ne devo essere sicuro al cento per cento. Sono una persona – ha precisato Juan Luis – che se fa una cosa devo essere sicuro di non deludere nessuno. Io provo un affetto per te, anche importante”. Pronta anche la risposta alle insinuazioni di Gianni Sperti che ha fatto notare come l’affetto si provi solo per le amiche: “Non è un’amica. Questo rapporto che ho con lei non lo ho con le mie amiche. Se lei accetta la mia conoscenza in questo modo io sono pronto ad andare avanti”, ha precisato uno Juan Luis spazientito.

Juan Luis s’innervosisce: le pretese di Gemma sono troppe?

“Di che cosa ti lamenti – ha poi chiesto a Gemma –? Io non sono venuto per prenderti in giro come qualcuno dice. Quello ch edico è sono venuto qua per conoscerti. Tu mi hai scelto, io ti voglio conoscere e siamo sulla strada giusta. Io ti sto consocendo sempre di più ma non basta”. “Questo discorso che ti ha fatto – ha chiesto a un certo punto Maria De Filippi a Gemma – ti va bene o non ti va bene?”. Lei è rimasta palesemente spiazzata ma lui andrà dritto per la sua strada: “Io non posso obbligarla a seguire il mio modo di essere – ha precisato Juan Luis –. Se questo piacere si evolve in malessere non va bene. Io non voglio che tu stia male. Perché ieri siamo stati bene. A me non interessa il sesso da una donna, te lo dico molto chiaramente”.

Gemma e Juan Luis: il pubblico dubita della sincerità del Cavaliere di Uomini e Donne

Proseguono intanto le polemiche sulla coppia: sono in molti a non credere in Gemma e Juan Luis, soprattutto a lui che per qualcuno è nel programma solo per farsi una carriera acquisendo popolarità. Leggete i commenti a questo suo ultimo post per avere contezza di ciò che sta accadendo: