Uomini e Donne: Gemma confessa pensieri “peccaminosi”, gravi accuse a Juan

Gemma Galgani innamorata a Uomini e Donne: Juan Luis Ciano le toglie il respiro

Juan Luis Ciano ha rapito il cuore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. E lo ha fatto nel giro di pochissime puntate, anzi sin dalla prima quando tutto si meravigliarono del suo arrivo nel programma di Maria De Filippi. La storia tra i due continua ad andare a gonfie vele, e in un’esterna fatta prima di oggi Gemma si è lasciata andare al punto da confessare di aver avuto dei “pensieri peccaminosi”: una confessione che ovviamente non è passata inascoltata da parte di Tina Cipollari e che ci fa capire come la Dama desideri il suo corteggiatore.

Uomini e Donne, Gemma e Juan: pensieri “peccaminosi” per la Dama del Trono Over

“Come sono felice tra le tue braccia, sto così bene”, queste le parole di Gemma in esterna dopo essersi sfogata per il trattamento riservatole da Tina. “Quando sorridi – le ha detto lui a un certo punto – sei bellissima”. “Stavo facendo dei pensieri peccaminosi”, queste le parole della Galgani che sono state riprese in studio da Gianni Sperti e commentate da Tina a modo suo: “Ce li ha con chiunque – ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne che intanto sembra essere sempre più intenzionata a rompere gli equilibri tra Gemma e Juan Luis –: non è che è una novità. Ce li ha sempre tutti i giorni a tutte le ore”. E se pensate che questa storia sia apprezzata da tutti vi sbagliate.

Juan accusato di fingere: duri attacchi al nuovo volto di Uomini e Donne Over

Da quello che apprendiamo dai commenti a una foto in cui Juan Luis tiene un mazzo di fiori in mano si nota in effetti come non tutti siano felici del suo arrivo in trasmissione perché in genere si crede che non sia interessato a Gemma ma solo a fare successo. Vi riportiamo solo alcune delle accuse ricordandovi comunque che i commenti alla foto non solo soltanto negativi: “Perché non esci dal programma con Gemma così te la vivi meglio o no?”, si chiede qualcuno. “Secondo te – chiede qualcun altro a chi aveva scritto un commento positivo su Juan Luis – stupendo e affascinante un uomo che corteggia Gemma solo per guadagnarsi una sedia nel parterre maschile?”. “Scusa – ribadisce qualcun altro – ma se dici che ti piace Gemma perché non la porti via dal programma?”. Alcuni sono ancor più chiari: “Non sta certamente facendo una bella figura, attaccato al polipo. Sicuramente si sta prendendo i 5 minuti di notorietà, ma poteva benissimo scegliere un’altra donna, anche adatta alla sua età…”. Come risponderà Juan Luis a questa valanga di critiche? Vi lasciamo intanto al post pubblicato su Instagram: