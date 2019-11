Gemma e Juan Luis: messaggio d’amore per lei, Tina intanto è in agguato (Video)

Trono Over, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: un amore chiacchieratissimo

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano non si sono ancora messi insieme ma stanno facendo discutere più di qualsiasi coppia del Trono Classico di quest’anno e non solo; d’altronde quando c’è Gemma di mezzo è lecito aspettarsi una certa attenzione e altrettanta curiosità da parte del pubblico, soprattutto se a corteggiarla è un uomo di un certa presenza come Juan Luis. In molti ancora non lo sanno ma il Cavaliere del Trono Over ha diversi profili sui social network: uno su Facebook, dove tra l’altro compare in foto con un’amica ha fatto mormorare parecchio finché non è stato lui stesso a chiarire; uno su Instagram, a cui basta mandare la richiesta di amicizia. Si tratta di profili ufficiali perché il primo è aperto da tempo, ancor prima della partecipazione di Juan Luis a Uomini e Donne, mentre nel secondo si vede proprio un filmato con Juan Luis protagonista.

Gemma e Juan Luis oggi: messaggio d’amore su Instagram

Nel video vediamo Juan Luis farsi dare una sistemata ai capelli da Sasà, il suo parrucchiere di fiducia: “Sasà, vedi un po’ per cortesia le basette – queste le parole del Cavaliere prima di un bel messaggio d’amore a Gemma –… No perché voglio che Gemma mi trovi impeccabile. Ciao Gemma, amore!”. Nessuno di voi ovviamente ha pensato che quella di Juan Luis fosse una di quelle dichiarazioni da film, ma sapete bene che parole del genere hanno sempre un certo effetto su Gemma, e tra l’altro confermano che tra i due le cose stanno andando piuttosto bene. Divertenti alcuni commenti, accusatori altri e scettici altri ancora: c’è chi apprezza l’atteggiamento di Juan Luis e chi invece crede che sia andato in trasmissione per fare fortuna come Giorgio Manetti. E non è finita qui.

Uomini e Donne news, Tina Cipollari segue Juan Luis su Instagram: cos’ha in mente l’opinionista?

Dando un’occhiata a Instagram si nota che il profilo di Juan Luis è seguito anche da Tina Cipollari, il che da una parte conferma che non è un fake, e dall’altra ci fa pensare che Tina sta facendo il possibile per mandare su tutte le furie Gemma, già nervosa per alcune cose successe in trasmissione. Staremo a vedere come andrà a finire questa storia. Restate con noi!