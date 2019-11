Uomini e Donne, l’ira di Gemma: “Qui finisce in tragedia”, l’avvertimento a Juan Luis

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, una coppia chiacchieratissima a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano continuano a far parlare di sé a Uomini e Donne perché nonostante la gentilezza dei modi di lui ci sono ancora molti scettici che credono che il Cavaliere sia interessato ad altro; a questo aggiungete il fatto che Gemma è partita in quinta – e sembra tutt’altro che intenzionata a sentire i consigli di Maria – per avere un quadro chiaro della situazione: o per un motivo o per un altro i due innamorati – se così si può dire, visto che lui ci sembra molto meno preso di lei – faranno discutere per molto tempo ancora. Che lui sia il nuovo George in effetti è indubbio.

Uomini e Donne, Gemma contro Tina Cipollari: lo sfogo con Juan Luis

Gemma è proiettata già verso il futuro con Juan Luis: “Una tempesta di sensazioni e di emozioni che non riuscivo più a contenere”, queste le parole sul suo stato d’animo nella scorsa puntata. E poi l’attacco a Tina Cipollari che sembra aver trovato una nuova strategia per darle fastidio, che poi è quella usata anche con Giorgio Manetti: essere cioè gentile con Juan Luis che ovviamente risponde con l’altrettanta dovuta gentilezza. “Lui – così Gemma ha parlato del fatto che Juan Luis ha accettato il ballo con Tina – ha visto questa cosa senza malizia che invece le ci mette. Non è così in buona fede quello che fa”. Juan Luis dal suo canto si dice convinto di questa conoscenza e fuori dagli studi ha parlato con Gemma facendoglielo notare: “Tu non ti sei fatta logorare per niente perché sei sempre una bambina”.

Le ultime news su Gemma e Juan Luis: cosa succede alla coppia

In puntata Tina ha continuato ad attaccare Gemma facendo notare a tutti che a Uomini e Donne ha avuto moltissime storie e dicendo a Maria di voler ballare otto canzoni con l’italo-venezuelano. Gemma a un certo punto parlando a bassa voce con il suo Cavaliere ha esclamato un chiarissimo “Qui finisce in tragedia, ti avverto”. La Dama degli Over è già molto legata a Juan Luis: non accetta che Tina balli con lui, non gradisce le attenzioni che riceve dalle altre – è stata turbatissima da un mazzo di fiori che l’uomo ha ricevuto – e domani darà in escandescenze per un malinteso. Non osiamo neanche immaginare cosa succederà se per caso Juan Luis dovesse capire che non è la donna per lui!