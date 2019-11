Uomini e Donne Gemma e Juanluis, lei rischia di svenire: Maria tenta l’impossibile

Gemma Galgani, a Uomini e Donne amore e passione con Juanluis: il racconto della Dama

Gemma Galgani ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Juanluis Ciano e oggi a Uomini e Donne è stato chiarissimo. La Dama del Trono Over ha fatto con lui un’esterna in cui ne sembrava attrattissima e in cui lui stesso non ha disdegnato le sue attenzioni. “Mi piace che mi tocchi”, ha detto a un certo punto il Cavaliere dalle origini venezuelane. “Mi sembra di essermi svegliata all’improvviso in un sogno”, queste invece alcune delle parole di Gemma, con Juanluis sicuro del fatto che “bisogna recuperare tutto il tempo perso”. Le premesse ci sono tutte insomma, anche se già dalla prossima puntata ne vedremo delle belle.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: arriva il dottore

Tina Cipollari ovviamente non ha perso l’occasione di prendere in giro la Galgani che in esterna sembrava volesse baciare Juanluis: “Lei era pronto per baciarlo, si era già preparata. Rimane anche delusa! Guardate la bocca!”. Gemma non era ancora entrata in studio ma quando ha avuto la possibilità di parlare con Tina è andata su tutte le furie: “Puoi anche evitare di rovinare questi momenti così belli. Dovresti essere complice! Ho una storia e la voglio tutelare da te e dalla tua volgarità”, queste alcune delle sue parole. Ed è proprio vero che Gemma crede in questa frequentazione, visto che all’arrivo di Juanluis in studio stava per avere un mancamento, una “crisi emozionale” per citare Tina; la Dama ha anche iniziato a piangere mentre lui la teneva tra le sue braccia e poi, una volta arrivato il dottore, ha confessato: “Son battiti d’amore. Dottore, mi gira un po’ la testa ma perché sapevo che rivedendolo mi sarei emozionata”. A un certo punto è dovuta intervenire persino Maria De Filippi.

Gemma e Juanluis Ciano: l’avvertimento di Maria De Filippi

La conduttrice ha iniziato a mostrare una sorta di preoccupazione sull’eccessivo attaccamento e sulle grandi aspettative di Gemma quando quest’ultima ha spiegato che “alle 5 del mattino gli mandavo dei messaggi”. A Juanluis questo comportamento non ha dato fastidio ma Maria ha comunque cercato di far capire alla Dama che forse dovrebbe andarci con i piedi di piombo: “Mi sembra una persona che ha anche una propria vita. Prima di decidere di affidare la tua, aspetta che anche lui decida di affidare la sua”. “Posso capire cosa ti passa per la testa?”, le ha poi chiesto. “Andrei là ad abbracciarlo – ha risposto istintivamente la Galgani –, mi sento un po’ trattenuta, l’avrei anche baciato, eh! D’altra parte siamo stati insieme quando siamo tornati dalla cena è stato tanto carini, mi ha dato tanti bacetti sulla fronte. L’ho sentito molto vicino, molto affettuoso”. Maria insomma ha tentato l’impossibile: è evidente che i suoi avvertimenti dinanzi a un colpo di fulmine come questo non serviranno affatto.