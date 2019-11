Anticipazioni Trono Over, Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione, lei piange

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani piange per Juan Luis: anche con lui nessun lieto fine?

Sembrava procedere tutto per il meglio, invece le anticipazioni del Trono Over di oggi vedono Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis. Il primo sfogo è arrivato a causa di Tina Cipollari, perché ha chiesto a Juan Luis di ballare e lui ha accettato, per educazione. Tina e Gianni hanno inoltre regalato al Cavaliere un peluche con un fiocchetto rosso e Gemma è rimasta molto delusa, soprattutto da Sperti. Oggi in studio Tina ha chiesto nuovamente a Juan Luis di ballare e lui ha accettato, sempre per educazione. Mentre ballavano, Gemma li ha interrotti consegnando una scopa a Tina e l’opinionista non si è persa d’animo, mettendosi a spazzare proprio vicino ai due. Insomma, un inizio di registrazione come siamo abituati a vedere. Juan Luis ha ricevuto un mazzo di fiori anonimo, ma né Gemma né Tina sono state a mandarglieli.

Gemma e Juan Luis, le ultime anticipazioni del Trono Over: un equivoco fa scoppiare in lacrime la Galgani

Ma Juan Luis va a ruba, perché anche Barbara ha chiesto di ballare con lui e questo ha scatenato ancora di più Gemma, arrabbiatissima! Dopo aver parlato di Ida e Riccardo, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Juan Luis perché due signore hanno chiesto di conoscerlo. Lui ha tenuto una delle due ma qui un equivoco ha generato il caos! La voce di Tina ha interrotto infatti la presentazione della nuova arrivata, ma Juan Luis ha pensato fosse la voce di Gemma e si è scagliato contro di lei come una furia. Il Cavaliere ha accusato la Galgani di essere poco carina interrompendo e lei ci è rimasta malissimo, abbandonando lo studio in lacrime. Juan Luis l’ha raggiunta per consolarla. Non si è fatta attendere l’ironia di Tina, ma nel frattempo si è intromesso Armando Incarnato perché aveva qualcosa da dire.

Anticipazioni Trono Over, Juan Luis sta prendendo in giro Gemma? La segnalazione di Armando

Come Juan Luis, anche Armando è di Napoli e ha riportato in studio che in città si mormora parecchio sul suo conto. Insomma, Armando ha riportato in studio che in città circolerebbe una voce secondo cui Juan Luis stia solo usando Gemma e non sia realmente interessato a lei. Juan Luis ha negato tutto, senza perdere la calma. Gemma però si è arrabbiata molto, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News.