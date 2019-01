Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo piange per Giulia: Claudia corteggia Andrea?

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo è stata annunciata

Avevamo il presentimento che sarebbe successo e in effetti le anticipazioni su Uomini e Donne parlano chiaro: Claudia Dionigi sembra essersi stufata di Lorenzo Riccardi. Ciò non vuol dire che sarà un “no” ma che è normale che dopo tutto quello che il tronista ha combinato una corteggiatrice possa perdere la pazienza. Anzi, più che la pazienza le energie per corteggiarlo. La puntata registrata oggi è servita a Maria De Filippi per annunciare che Lorenzo farà la sua scelta la prossima volta e per ricordare proprio a lui quali sono le modalità: la conduttrice ha insistito più volte nel dire che il tronista dovrà comunicare la sua decisione anche a colei che non sceglierà. Lorenzo non ha gradito molto questo cambio di rotta ma tant’è: Uomini e Donne è fatto anche di questo. Torniamo a Claudia.

Uomini e Donne registrazione, Claudia stufa di Lorenzo nonostante il bacio

Il Vicolo delle News racconta che l’esterna tra lei e Lorenzo è stata molto divertente: lui l’ha portata a ballare nello stesso posto in cui aveva ballato con Ivan Gonzalez e qui lui ha indossato degli addominali finti e lei un vestito di paillette e una parrucca bionda alla Carrà. Dopo aver fatto un ballo spagnolo Lorenzo ha voluto mostrarle insomma i passi del “ballo del Kobra” tra ancheggiamenti provocatori e movimenti strambi. I due si sono anche baciati ma Newsued.com sottolinea che Lorenzo ha visto Claudia piuttosto spenta: cosa che lei ha confermato sia in esterna sia in studio dicendo di essere stanca e di aver visto troppo.

Uomini e Donne anticipazioni, a Claudia piace Andrea? Maria De Filippi indaga

In studio è successo anche qualcos’altro: Maria infatti ha notato che la Dionigi stesse guardando con una certa insistenza il nuovo tronista Andrea; lei tuttavia ha subito spiegato che sì, è vero che lo segue su Instagram, ma che lo fa solo perché quando glielo mostrarono ne apprezzò l’aspetto fisico. Non sappiamo cosa accadrà tra i due ma non è da escludere che se Claudia non dovesse essere la scelta la redazione le proporrà di corteggiare proprio Andrea. Dite che siamo troppo maliziosi? Non sarebbe la prima volta nella storia del programma, e comunque sarebbe anche una buona occasione per mettere da parte Lorenzo e dedicarsi a un’altra avventura. Anche perché lei, visto quanto postato oggi su Instagram, sembra avere dei cattivi presentimenti.

Anticipazioni Trono Classico, Lorenzo in lacrime per Giulia

L’esterna con Giulia è andata altrettanto bene: Lorenzo si è commosso perché lei gli ha chiesto se volesse essere la sua felicità, e anche in puntata – come sottolinea Il Vicolo – aveva gli occhi lucidi. Gianni Sperti non ha mancato di chiederle come mai non avesse reagito per il bacio con Claudia ma Giulia è stata chiarissima: ha deciso di viversi tutto fino in fondo e comunque il bacio è solo un gesto fisico – questo il contenuto del suo discorso -, per cui non vale la pena alzarsi ogni volta per poi tornare nella puntata successiva.

Anticipazioni UeD, il futuro dei tronisti e le scelte

Nella seconda esterna che Giulia e Lorenzo hanno fatto i due si sono baciati e, incalzata da Lorenzo, Claudia ha spiegato che ormai non ha più voglia di far nulla perché è stremata dai comportamenti strani del tronista. Cosa ci fa pensare che potrebbe andare a corteggiarlo? Maria le ha chiesto se avesse voluto ballare con Andrea e lei senza pensarci due volte si è alzata e lo ha fatto. Forse per ripicca, chissà; fatto sta che qui gatta ci cova, eccome se ci cova! E se cercate informazioni sugli altri troni sappiate che Teresa non c’era perché dovrà registrare solo la villa, con un Andrea Dal Corso tutt’altro che felice, mentre Ivan ha reagito malissimo a una dimenticanza di Sonia e Natalia. Cosa dire di Luigi? Diciamo che ha confessato a Irene cose che avrebbe dovuto dirle prima. Come al solito insomma, una puntata movimentatissima!