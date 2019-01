Uomini e Donne registrazione, Ivan fuori controllo: “Siete due persone di me**a”

Registrazione Uomini e Donne, Ivan deluso per il suo compleanno

Registrazione di Uomini e Donne infuocatissima, quella di oggi, visto che, chi più chi meno, i tronisti hanno dovuto fare i conti con atteggiamenti e comportamenti delle corteggiatrici che proprio non gradiscono. Ivan Gonzalez ad esempio ne ha dette di tutti i colori sia a Sonia sia a Natalia perché entrambe non si sono ricordate di fargli gli auguri per il compleanno pur sapendo che in Italia è solo. Da qui è nata tutta una discussione che ha visto Gianni Sperti intervenire a favore del tronista e contro le due ragazze.

Uomini e Donne anticipazioni, Ivan sclera in puntata e attacca Sonia e Natalia

Sonia da parte sua si è giustificata dicendo che erano tre settimane che non uscivano e che quindi sarebbe stato inutile pensare a qualcosa per lui. Lo stesso ha fatto Natalia che ha reagito malissimo all’ultima puntata e non se l’è sentita di organizzare una sorpresa. Ivan ha ricevuto invece una visita da una delle nuove corteggiatrici e un regalo da una certa Serena che spiegato di seguirlo da molto tempo ma che non intende corteggiarlo per rispetto del suo percorso. Ivan non ha gradito per niente le giustificazioni di Natalia e Sonia, tant’è che a un certo punto, quando Gianni stava attaccando Natalia, ha gridato “Sapete che c’è? Voi siete due belle ragazze ma siete due persone di me**a”. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News insomma si è trattato di una puntata movimentatissima.

News registrazione Uomini e Donne, Natalia va via ma Ivan la ferma: interviene Maria De Filippi

Natalia ha cercato di andarsene dopo le parole di Ivan ma lui l’ha fermata e lei è subito rimasta: cosa che non è piaciuta per niente al tronista che ha quindi sospettato che la ragazza lo stesse corteggiando solo per visibilità. Lei a quel punto è scoppiata a piangere e Ivan è tornato in sé solo dopo che Maria gli ha fatto notare che per lei Natalia è sincera. In studio peraltro è arrivata anche una nuova corteggiatrice: una conoscente di un amico con cui Ivan era andato a bere qualcosa la sera prima. Ivan ballerà con lei proprio quando Andrea inviterà Natalia a fare un ballo dopo averla vista in difficoltà: un inizio col botto dunque per il nuovo tronista che per fortuna dovrà stare con Ivan per poco tempo. Ricordiamo infatti che la scelta è vicinissima.

Anticipazioni Uomini e Donne: gli altri troni e le scelte

In merito agli altri troni sappiate che Teresa Langella sceglierà nonostante i movimenti social sospetti di Andrea Dal Corso; che Luigi Mastroianni ha confessato a Irene cose che forse avrebbe dovuto dirle prima; infine che Lorenzo Riccardi è scoppiato a piangere per Giulia dopo la loro esterna. Una puntata davvero ricca di avvenimenti quindi, che non vediamo l’ora di vedere su Canale 5. Avete già fatto i vostri pronostici su tutte le scelte?