UeD: Andrea scompare prima della scelta di Teresa, Antonio reagisce così

La scelta di Teresa a UeD, i movimenti social di Antonio e Andrea

La scelta di Teresa Langella si sta avvicinando e a Uomini e Donne ne vedremo senza dubbio delle belle, visto che il trono della verace napoletana è stato un tripudio di emozioni, tra pianti, fraintendimenti, baci e coccole, fino all’ultima registrazione. Cosa deciderà di fare Teresa? Sceglierà Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi? Stando agli ultimi movimenti social dei due corteggiatori un’idea ce la si può fare ma si tratta solo di ipotesi piuttosto remote, visto che con Teresa può succedere sempre di tutto.

UeD scelta: Andrea e Antonio silenziosi prima del grande evento

La situazione è questa: Antonio ha postato di recente una foto in primo piano in tenuta da sci mentre Andrea non posta nulla da giorni ormai. Domani ci sarà la registrazione della puntata, quindi ne sapremo senza dubbio di più; visto però che bisognava registrare la villa prima del castello, qualcuno ha iniziato a sospettare che i tre siano già stati nella prima e che domani si parlerà di cosa è accaduto. L’ipotesi però non regge in piedi perché villa e castello saranno entrambi trasmessi di sera e non sarebbe possibile quindi che la redazione spezzi i due momenti. A meno che domani non si registrino solo gli altri troni e non quello di Teresa. È tutto un grosso punto interrogativo insomma, anche se il fatto che Andrea sia praticamente scomparso dai social la dice lunga su ciò che potrebbe essere successo.

Cos’è successo tra Andrea e Teresa?

L’impressione infatti è che sia accaduto qualcosa che abbia fatto allontanare i due, e abbiamo ragione di pensarlo se considerate quello che aveva già fatto Andrea qualche tempo fa. Peraltro le esterne dei due corteggiatori parlano chiaro: con Andrea c’è stato un bacio ma, dopo, la situazione si è ribaltata e il bacio con Antonio ha allontanato la tronista dall’ex di Temptation Island. È molto probabile insomma che il silenzio di queste ore sia dovuto al fatto che Andrea non sarà la scelta di Teresa. Cosa succederà a febbraio? Qualsiasi cosa la Langella dovesse fare uno dei due corteggiatori ci resterebbe senza dubbio malissimo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.