Anticipazioni Trono Classico: Teresa bacia Antonio e litiga con Andrea, scelta vicina

Anticipazioni Trono Classico, Teresa Langella pronta alla scelta: ora la villa con Antonio e Andrea

Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sorprendenti oggi! La scelta di Teresa Langella è vicinissima: la tronista potrebbe scegliere già nella prossima registrazione! Oggi infatti è emerso che è pronta a fare la sua scelta, quindi insieme ad Andrea e Antonio andrà in villa nei prossimi giorni. Male che vada sceglierà fra una decina di giorni. Cosa è successo nella registrazione di oggi? Teresa e Antonio si sono baciati! Con Andrea Dal Corso invece non è andata molto bene l’esterna, come leggerete nelle anticipazioni di Uomini e Donne che stiamo per darvi. In studio, dopo il bacio, è andata peggio ancora!

Uomini e Donne, Teresa e Andrea litigano in esterna

Le anticipazioni sul trono di Teresa cominciano parlando di Andrea. La scorsa settimana il corteggiatore, dopo aver spiazzato tutti sul suo passato, le aveva chiesto di uscire a cena insieme la sera stessa, ma Teresa non aveva dato una risposta. Oggi ha spiegato che pensava di non doverlo fare inoltre era concentrata su Antonio. Il giorno dopo sono usciti in esterna, Andrea le ha chiesto se ha rinunciato alla cena per vedere Antonio ma Teresa ha negato. La tronista ha detto di essere rimasta in albergo dopo la puntata, ma poco dopo ha cambiato la sua versione e ha ammesso di essere corsa da Antonio. Andrea si è molto arrabbiato per questa bugia, si è sentito mancato di rispetto ed è andato via. In studio oggi ha detto di avere dei dubbi sulla tronista. Cosa è successo tra Antonio e Teresa?

Uomini e Donne, anticipazioni bacio Teresa e Antonio

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News rivelano che dopo la scorsa puntata, in cui il corteggiatore era furioso, Teresa è corsa da Antonio fermando addirittura la sua macchina, ma lui non ha voluto parlarle. Il giorno dopo Teresa è andata da Antonio, inizialmente lui si è negato ma lei è andata a casa sua e lo ha aspettato per molto tempo. Quando Antonio è tornato a casa, si sono chiariti e ha rivelato di aver conservato il fazzoletto con cui Teresa si era asciugata il viso mentre leggeva la sua lettera. Lei si è messa a piangere e si sono abbracciati. Ma hanno fatto un’altra esterna: Teresa ha aspettato Antonio dove si sono abbracciati per la prima volta e qui è scattato il bacio. Dopo tutto questo, Andrea ha detto che non si presenterà in villa! Non resta che attendere le prossime anticipazioni del Trono Classico per scoprire se manterrà la sua parola. Nel frattempo, scoprite cosa è successo nel trono di Lorenzo: Claudia ha visto Ivan!