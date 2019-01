Trono Classico, Luigi Mastroianni spiazza tutti: Sonia, Giorgia e Irene vanno via

Registrazione Trono Classico, Luigi Mastroianni in alto mare: ha chiesto nuove corteggiatrici

Luigi Mastroianni sembra essere in alto mare a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico di oggi, il tronista ha praticamente fatto capire di non essere coinvolto da nessuna delle sue corteggiatrici. In settimana infatti Luigi ha visto Irene, Giorgia e Sonia insieme e ha detto loro di essere deluso da ciò che vede. Le reputa infantili e senza personalità, non vede reazioni in loro. Luigi cerca una ragazza che gli tenga testa e, non essendo contento, ha fatto sapere che ha chiesto altre ragazze. Irene non ha reagito per nulla bene, così come Sonia che ha detto che non si sarebbe presentata in puntata. Se Irene e Sonia sono andate via, Giorgia invece è rimasta con Luigi e si è messa a piangere. Gli ha detto di tenere molto a lui ma di sentirsi bloccata perché non si sente a suo agio in trasmissione. Luigi però si sente più un idolo per Giorgia che un ragazzo da conquistare.

Uomini e Donne, Luigi e Irene discutono a lungo poi lei si elimina

In studio effettivamente c’erano tre ragazze nuove e Luigi, che ha subito un piccolo intervento l’altro ieri, è uscito in esterna con una di loro, Valentina. Hanno passato insieme molto tempo, hanno cucinato e cenato insieme. Luigi ha addirittura chiesto di poter dormire, in camere separate, insieme in modo da poterla rivedere già la mattina successiva. La redazione non glielo ha concesso, ma pare che pure la corteggiatrice non fosse molto d’accordo. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News aggiungono che Luigi ritiene di essere stato troppo frettoloso concentrandosi solo su tre corteggiatrici, soprattutto perché non vede in loro tutto ciò che cerca. Irene si è arrabbiata, ha detto di aver raggiunto un limite e che non si sente affatto una bambina. In studio i due hanno discusso parecchio, alla fine Irene si è eliminata dicendo che lui non la merita.

Uomini e Donne anticipazioni, Luigi colpito da Valentina

Giorgia non ha preso bene l'esterna con Valentina e ha manifestato il suo disappunto. Quando poi Luigi ha ballato con la nuova corteggiatrice, Giorgia è uscita dallo studio. Maria ha spiegato poi al tronista che la ragazza ha chiesto di uscire e che non è chiaro quindi se si è eliminata o meno. Tuttavia, lui non si è mosso e non ha rincorso nessuna.