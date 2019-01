Uomini e Donne registrazione: Lorenzo si sbilancia con Giulia, Claudia ha visto Ivan

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi spiazzato da Claudia: la corteggiatrice è uscita con Ivan

Lorenzo Riccardi non smette di stupire! Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi infatti si è sbilanciato molto con Giulia, ma poi si è disperato per Claudia. A proposito di quest’ultima, cosa è successo con Ivan? Procediamo per gradi e cominciamo le anticipazioni parlando dell’esterna tra Lorenzo e Claudia. La corteggiatrice è arrivata un po’ in ritardo, c’è stato un bel gioco di provocazioni fra i due e il tronista ha anche chiesto di spegnere le telecamere! In studio, però, Maria ha mostrato che Claudia è arrivata tardi perché era a prendere lezioni di ballo con Ivan. Sarà stata un’esterna vera e propria? Uno scherzo? Oppure Claudia ha voluto far ingelosire Lorenzo? Pare che la ragazza abbia voluto dimostrare al tronista che ciò che viene trascurato può diventare di qualcun altro.

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo presenta sua mamma a Giulia

Lorenzo ha organizzato l’esterna con Giulia e questo ha fatto arrabbiare molto Claudia, che è uscita dallo studio soprattutto perché il tronista ha portato l’altra a casa sua. La corteggiatrice non avrebbe voluto guardare l’esterna, ma alla fine si è convinta a farlo. Lorenzo ha presentato sua mamma a Giulia. La signora Riccardi ha detto che Giulia di persona è meno aggressiva di come appare in studio. Poi i due si sono spostati in camera di Lorenzo, Giulia avrebbe voluto dire molte cose ma si è limitata a dire che ha molta paura. C’è stato un bacio, ma appena si è tornati in studio Lorenzo sembrava più concentrato su Claudia, come fa sapere Il Vicolo delle News. Giulia in esterna sembrava aver detto che ci sarebbe stata per Lorenzo anche nel caso di una non scelta, ma poi ha spiegato che intendeva dire soltanto che ciò che prova non svanirà in pochi giorni. Proseguiamo le anticipazioni di Uomini e Donne con il trono di Ivan Gonzalez!

Uomini e Donne anticipazioni, Sonia torna per Ivan ma lui sembra in alto mare

Dopo la scorsa registrazione, Ivan ha raggiunto Sonia ma hanno litigato e lui sembrava non volerne più sapere. Natalia non ha gradito che il tronista abbia sminuito il loro bacio, così neanche con lei è andato bene il chiarimento. In studio, Ivan ha detto che forse Sonia non fa per lui perché non riescono a capirsi e lei piange troppo spesso. Ma quando lei è entrata, il tronista ha affermato che tra loro c’è qualcosa di importante. Intanto ha rimproverato a Natalia di aver passato la serata divertendosi dopo che hanno litigato la scorsa volta. Quando Natalia ha detto che aveva cercato Ivan in settimana, la redazione ha smentito e anzi a chiedere di Ivan è stata Sonia. Il tronista ne è rimasto contento, intanto è uscito in esterna con una ragazza nuova e ha eliminato Alice. C’è stato un piccolo battibecco tra Lorenzo e Ivan perché il primo fa apprezzamenti sulle corteggiatrici dello spagnolo. Infine, dalla registrazione abbiamo appreso che Teresa, divisa tra Antonio e Andrea, sceglierà la prossima settimana!