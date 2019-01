Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni in ospedale: ecco cosa è successo

Uomini e Donne, infortunio per Luigi Mastroianni: cosa è successo al tronista?

Il gossip di Uomini e Donne del giorno non è dei più felici: Luigi Mastroianni in ospedale sta preoccupando molto i fan. La segnalazione sul tronista non è molto dettagliata, a dire il vero. Non è stato lui in prima persona infatti a comunicare di essersi infortunato. Non avrebbe potuto farlo, visto che per il tempo in cui sarà seduto sul trono non gli è concesso usare i social network. Avrà avuto un piccolo incidente? Possiamo solamente fare delle supposizioni al momento. Magari spiegherà nella prossima registrazione, che ci sarà fra un paio di giorni, cosa gli è capitato, anche perché è molto probabile che porterà ancora i segni dell’infortunio.

Luigi Mastroianni in ospedale: il tronista con le stampelle

Luigi è stato avvistato oggi in ospedale, non si sa se dove però, almeno per il momento. La segnalazione è arrivata al Vicolo delle News, a cui è stata inviata anche la foto di Luigi con le stampelle. Il tronista pare stesse uscendo dal reparto di ortopedia e queste sono le uniche informazioni di cui disponiamo al momento. A parte le stampelle, comunque, Luigi non presenta fasciature o altro, né alla gamba né al piede, dunque potrebbe essere solamente una contusione. È anche vero che Luigi poteva essere ancora in attesa di fare la visita o i raggi. Ciò che sappiamo per certo è che è stato visto in ospedale con le stampelle.

Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni con le stampelle

Non resta che aspettare la prossima registrazione di Uomini e Donne per scoprire se avrà ancora le stampelle e cosa è successo a Luigi Mastroianni nei dettagli. I fan intanto sperano di avere anticipazioni sul tronista nei prossimi giorni, visto che capita spesso che dell’amico di Giordano non si parli in puntata. È successo anche nell’ultima registrazione, con il racconto sconvolgente di Andrea Dal Corso e la scelta a sorpresa di Andrea Cerioli, che ha già portato Arianna a casa sua.