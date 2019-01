Andrea Cerioli e Arianna news dopo la scelta: una foto su Instagram svela tutto

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione news, cosa sta succedendo oggi dopo Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono in cerca di news su Andrea Cerioli e Arianna dopo la scelta! La curiosità di scoprire cosa sta succedendo adesso che stanno insieme e senza telecamere a seguito è tanta, ma naturalmente non sarà semplice sapere tutto nelle prossime settimane. Come è successo per tutte le coppie del Trono Classico, infatti, anche Andrea e Arianna non possono postare foto e video insieme fino al giorno in cui verrà mandata in onda la scelta a Uomini e Donne. Quando accadrà siamo certi che i due inizieranno a scrivere messaggi per i fan e a postare foto insieme, ma fino a quel giorno possiamo solamente cogliere indizi qua e là per scoprire cosa succede.

Andrea Cerioli e Arianna dopo la scelta: le news di Uomini e Donne

Arianna Cirrincione è tornata sui social network subito dopo la registrazione della scelta. Andrea ha voluto a tutti i costi uscire dallo studio insieme a lei e proseguire la conoscenza da soli, potendo vedersi e sentirsi sempre. Ed effettivamente sta succedendo proprio questo: Andrea e Arianna stanno insieme da sabato, non si sono ancora separati. Da cosa lo abbiamo intuito? Sono bastate due foto dell’ex corteggiatrice a fornire gli indizi giusti. La prima è stata postata ieri pomeriggio, tra le storie, si vedono le sue gambe stese sul letto di una camera d’albergo e diversi bagagli. Non potrebbero appartenere tutti a una sola persona, per questo è chiaro che ci fosse anche Andrea insieme a lei.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione insieme: le news

Stamattina invece ha postato una nuova foto, questa volta sul profilo. Nella didascalia ha messo tre puntini di sospensione, di sicuro avrebbe voluto scrivere tanto ma non può. Nell’immagine non c’è nulla di particolare, ma a catturare la nostra attenzione è la città in cui si è taggata: Bologna. Questa è proprio la città dell’ex tronista, che non ha perso tempo e ha subito portato la sua nuova fidanzata a casa. Ci saranno già state le presentazioni in famiglia? Oppure aveva solo voglia di viverla nella sua quotidianità? Siamo certi che avremo presto altre news su Andrea Cerioli e Arianna, intanto Federica si è lasciata consolare da tre persone che conoscete molto bene…