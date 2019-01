Uomini e Donne, Federica Spano dopo la scelta: la reazione che spiazza il Web

Uomini e Donne, Federica Spano non è la scelta di Andrea Cerioli: cosa è successo dopo

Come avrà reagito Federica Spano alla scelta di Andrea Cerioli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è riuscita a catalizzare l’interesse di Andrea su di lei, un interesse che invece è cresciuto sempre più, e nonostante tutto, verso Arianna Cirrincione. È stata quest’ultima infatti a colpire l’ex tronista al punto da portarlo a chiedere insistentemente alla redazione di poter scegliere prima del tempo, e prima che venisse organizzata la sua festa da Valeria Marini. Federica e Andrea comunque fino a poche settimane fa erano molto vicini e lo abbiamo visto nelle puntate in onda. A un certo punto lui ha deciso addirittura di eliminarla, non avendo gradito una sua reazione, ma Federica tornerà e arriverà al giorno della scelta.

Andrea Cerioli ha scelto Arianna, come ha reagito Federica

Come ormai già saprete, Federica non è la scelta di Andrea Cerioli. Ma come avrà reagito? Grazie a Instagram sappiamo cosa è successo dopo la puntata. Non immediatamente dopo, perché ciò che è successo nei camerini forse andrà in onda nelle puntata della scelta. Sappiamo invece cosa è successo ieri sera: Federica si è fatta consolare da tre ragazze che meglio di qualsiasi altra persona potevano comprendere il suo stato d’animo. Ci riferiamo alle altre corteggiatrici Claudia Dionigi, Irene Capuano e Natalia Paragoni, la nuova corteggiatrice di Ivan. A quanto pare le quattro ragazze hanno stretto un bel rapporto al punto da frequentarsi anche fuori dagli studi. Nulla di male, visto che corteggiano tronisti diversi. Federica ha trascorso un sabato sera come tanti altri, quattro chiacchiere con le amiche e di sicuro avranno parlato di ciò che è successo nella registrazione. Le altre avranno consolato Federica? Sì, almeno questa è l’impressione che abbiamo avuto vedendo un video tra le stories di Irene in cui, in macchina, accarezzava la testa di Federica e ha scritto “Amore mio”, con due cuori.

Federica Spano dopo Uomini e Donne: il ringraziamento ai fan

Federica Spano dopo Uomini e Donne non ha mancato di ringraziare su Instagram i tanti che sicuramente le avranno inviato messaggi di affetto. A fine serata infatti ha pubblicato un selfie allo specchio e ha scritto semplicemente “Grazie”, disegnando un cuore. È comprensibile che la ragazza non abbia trascorso il sabato sera a piangere in casa, nonostante sui social già qualcuno ha scritto che evidentemente non era così interessata. Non bisogna tralasciare un dettaglio importante, cioè che la scelta di Andrea è arrivata nel giro di poco tempo. Quindi nonostante un evidente coinvolgimento della ragazza, i sentimenti e il trasporto erano ancora agli inizi e non sarà complicato dimenticare. Almeno è ciò che le auguriamo. E poi chi non si farebbe consolare dalle amiche dopo una delusione? Piuttosto, una domanda che ora tutti si pongono è un’altra: Federica andrà sul trono?