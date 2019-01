Uomini e Donne, Andrea Cerioli ha scelto Arianna: le prime anticipazioni

Uomini e Donne, la scelta di Andrea Cerioli a sorpresa nell’ultima registrazione

Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione! Le anticipazioni di Uomini e Donne avevano lasciato intuire che nella registrazione di oggi, 12 gennaio 2019, ci sarebbe stata una scelta, ma nessuno sospettava si potesse trattare di Andrea! Questo non in base al suo percorso, ma semplicemente per il fatto che il suo trono e quello di Ivan Gonzalez erano iniziati con un progetto ben preciso: avrebbero scelto entro febbraio e con una festa organizzata da Valeria Marini. Evidentemente, Andrea si è accorto di avere un trasporto troppo forte verso Arianna al punto da non voler aspettare che venisse organizzata la festa e programmato il serale di Uomini e Donne.

Dunque la scelta di Andrea Cerioli è Arianna. Per il momento sappiamo solamente il nome della fortunata, ma non mancheranno le anticipazioni sulla scelta per scoprire tutti i dettagli. A svelare prima di tutti che Andrea ha scelto a Uomini e Donne è stata come sempre Raffaella Mennoia, dopo che ieri aveva già lasciato intendere che oggi sarebbe successo. Con un video su Instagram in cui piovono petali rossi dal soffitto dello studio, Raffaella ha scritto: “Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro (Deepak Chopra)… Il senso di questo programma è trovare un’alchimia o l’amore… E sono felice per voi… @iamandreacerioli… Ps non ti blocco”. Le ultime parole saranno sicuramente riferite a una scommessa o a un gioco tra lei e Cerioli. Intanto, questa scelta improvvisa ha colto tutti di sorpresa: molti, infatti, pensavano che oggi avrebbe scelto Teresa oppure Lorenzo. Ma scopriamo adesso le anticipazioni dettagliate sulla scelta!

Maria De Filippi ha spiegato che Andrea ha lottato fortemente con la redazione per poter scegliere in anticipo e alla fine hanno dovuto cedere. Le corteggiatrici non sapevano nulla, Federica è rimasta scioccata dalla scritta sul tabellone mentre Arianna è rimasta tranquilla. Gianni non ha potuto fare a meno di notare la mancata reazione di Arianna e ha addirittura ipotizzato che i due potessero essere d’accordo. La corteggiatrice ha spiegato che sentiva di essere la scelta dopo la loro ultima esterna, per questo era tranquilla. Effettivamente, l’esterna è andata molto bene, Andrea ha chiesto di raggiungere Arianna ovunque si trovasse. La redazione lo ha accompagnato quindi a casa di un’amica di Arianna, i due sono stati molto complici e c’è stato anche un bacio con lui che si è arrampicato sulla ringhiera. L’esterna con Federica non c’è stata, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News.

La prima a sedersi sulle sedie rosse è stata Federica. Andrea le ha fatto diversi complimenti, ma ha chiosato dicendo di aver capito che non può essere la sua scelta. Il tronista non era sereno a causa delle insinuazioni di Gianni, ma è sicuro della sua scelta perché crede di aver trovato ciò che cercava. Ad Arianna ha detto che la chimica fra loro è innegabile tanto quando la complicità, anche se gli altri potrebbero non averlo capito. Andrea ha scelto Arianna dicendole che le piace veramente tanto e che non vedeva l’ora di viverla fuori dallo studio. Lei ha risposto di sì, ovviamente. Cerioli ha poi raccontato che avrebbe voluto sceglierla organizzando qualcosa, ma non gli è stato concesso.

C’era da aspettarselo, comunque, che la scelta di Andrea Cerioli sarebbe stata Arianna. Una volta chiariti i suoi dubbi sulla corteggiatrice, che lo ha colpito dal primo momento e lo ha ammesso nella puntata in onda proprio ieri, non avrebbe avuto motivo di aspettare ancora. Il bacio della scorsa settimana è stata una prova dell’interesse maggiore verso Arianna. La battaglia con l’altra corteggiatrice, Federica Spano, sembrava essere comunque ad armi pari. Il tronista però aveva ben chiaro ciò che cercava in una ragazza ed evidentemente ha capito di poterlo trovare in Arianna. Si sarà lasciato guidare dalle emozioni e dall’istinto? Anche, perché non possono mancare in amore, ma di sicuro Andrea ha scelto Arianna anche con la consapevolezza che fuori potranno costruire qualcosa di importante. A fine anno, comunque, lui era stato chiaro: ha voglia di vivere a pieno e non avere paure.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, gli auguri di Giulia De Lellis

Appena si è saputo che in studio c’è stata la scelta di Andrea, comunque, sul profilo Instagram dell’ormai – di nuovo – ex tronista sono arrivati degli auguri speciali! Sotto all’ultima foto postata dallo staff, infatti, è comparso questo messaggio di Giulia De Lellis (che oggi ha fatto un tatuaggio molto speciale): “Comunque vada sarà un viaggio strepitoso #proud”. Continuate a seguirci comunque per non perdere tutte le altre anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne!