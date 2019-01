Anticipazioni Trono Classico, scelta improvvisa? “Non sarà uno scherzo”

Anticipazioni Trono Classico, domani verrà registrata una scelta? Raffaella Mennoia spiazza tutti!

Domani ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni del Trono Classico potrebbero sorprenderci! Ci sarà una scelta? E nel caso, chi potrebbe essere il tronista pronto a scegliere uno dei suoi corteggiatori? Questo venerdì sera si è improvvisamente acceso con una frase di Raffaella Mennoia! L’autrice infatti ha deciso di spiazzare tutti con il suo ultimo post su Instagram, pubblicato in prima serata. Cosa avrà mai scritto da indurci a pensare che ci sarà una scelta a Uomini e Donne domani? Giudicate voi stessi: “Vorrei mettermi a letto adesso… Domani registriamo una nuova puntata di Uomini e Donne… E non sarà uno scherzo o un’esercitazione quello che vedremo… #cia”.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia annuncia una scelta? “Mi darete ragione, come sempre”

Lo scherzo e l’esercitazione sono stati subito ricollegati a ciò che è successo la settimana scorsa, quando Lorenzo ha finto di scegliere Claudia e Giulia. Se nella scorsa registrazione si è trattato ovviamente di un’esercitazione, anzi di uno scherzo, organizzato da Lorenzo e domani non lo sarà, allora ci sarà una vera scelta? Pochi minuti dopo questo post, Raffaella ha ribadito il concetto parlando tra le stories: “Domani registreremo una nuova puntata, che è vero. Ma ho anche aggiunto che non ci sono scherzi, che non sarà uno scherzo, e che non ci saranno esercitazioni. Quindi, di più non posso dire sennò sembro l’oracolo di Delfi. Domani tanto leggerete le anticipazioni quando finiremo di registrare e mi darete ragione, come sempre”. Una seconda ipotesi può essere l’annuncio di una scelta imminente.

Anticipazioni Uomini e Donne, chi potrebbe essere pronto alla scelta

Naturalmente bisogna considerare il fatto che Raffaella, che ha confessato recentemente il suo problema di salute, non si sia affatto riferita a una scelta e che domani nella registrazione accadrà tutt’altro. Bisogna considerarlo anche perché è in arrivo il serale di Uomini e Donne e le scelte potrebbero concentrarsi in queste puntate. Qualora dovesse esserci davvero una scelta improvvisa domani, di chi potrebbe essere? Forse la più pronta di tutti potrebbe essere Teresa Langella: nella scorsa puntata è stato chiaro il suo trasporto verso Andrea, ma non è detto che non possano stupirci Luigi o Lorenzo, che con la finta scelta potrebbe essersi schiarito le idee. Difficilmente potrebbe trattarsi di Andrea e Ivan, visto che sceglieranno con una festa organizzata da Valeria Marini.