Raffaella Mennoia operazione, la rivelazione improvvisa: “Mesi difficili, non è finita”

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne ha subìto una importante operazione

Raffaella Mennoia ha subìto un’operazione importante nei mesi scorsi e lo ha rivelato oggi. Il pubblico di Uomini e Donne ha molte domande al momento, dopo aver visto un post su Instagram della caporedattrice e autrice. Il braccio destro di Maria De Filippi ha sorpreso tutti raccontando all’improvviso di aver subìto un importante intervento e che non è ancora del tutto finita. Non è stato un anno semplice per lei: “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno… Questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante… Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne”. Lo sfogo di Raffaella ha preoccupato i fan, ma allo stesso tempo c’è stato parecchio sollievo nello scoprire che l’operazione è andata bene. Seppure pare che il problema debba essere tenuto ancora sotto controllo.

Raffaella Mennoia operazione: “Sono stati mesi difficili, non è ancora finita”

Il racconto di Raffaella Mennoia è proseguito, ma non è scesa nei dettagli sull’operazione a cui è stata sottoposta. Qualcosa si può intuire dalla fotografia che ha postato, in cui ha dei cerotti sulla gola. “Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita… Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo… Sorridevo e sorrido alla vita”, ha scritto ancora Raffaella. Poi ha specificato che la foto che ha scelto per terminare il 2018 è quella che pensa rappresenti di più l’anno che sta per finire. E non potevano mancare i ringraziamenti alle persone che le sono state di supporto: “Vicino a me i pochi indispensabili… Domani finisce quest’anno difficile e brinderò a me e alla mia vita… Vi auguro di prendetevi cura di voi e di chi amate […] abbiate forza abbiate speranza non abbiate paura”. Tra le persone taggate e a cui ha voluto dire grazie, le prime due sono state il suo fidanzato Alessio Sakara e Maria De Filippi. Tuttavia, Raffaella ha continuato a lavorare, ultimamente ha anche annunciato sorprese in arrivo a Uomini e Donne e i fan non possono che essere felici di questo.

Raffaella Mennoia operata, parla Jack Vanore: “Sei unica, un esempio, una forza”

Tra i primi commenti arrivati sotto al post c’è anche quello di Jack Vanore, suo ex fidanzato e che come lei ha vissuto un periodo di forte paura. “Sei unica e sei un esempio per tante persone, una forza unica! Sempre avanti!!!”, questo le ha scritto l’opinionista del trono Classico. E a lui Raffaella ha risposto così: “Anche perché ti ho vicino”. I due oggi sono molto uniti e hanno una bella amicizia, questi messaggi lo dimostrano. Ma una volta che tutti abbiamo appreso dell’operazione di Raffaella Mennoia, non possiamo che augurarle di rimettersi presto e completamente.