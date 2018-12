Uomini e Donne, Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram: “Non volete sorprese?”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia parla di novità in arrivo

Novità in arrivo a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia oggi ha suscitato la curiosità dei fan pubblicando alcune foto su Instagram. Consapevole o meno del fatto che avrebbe incuriosito gli amanti del programma, ha resistito comunque qualche ora prima di tornare sull’argomento. Nel frattempo i fan si sono scatenati e hanno iniziato a mandarle messaggi in Direct: tutti vogliono sapere cosa succede nella redazione di Uomini e Donne! Dal canto suo, Raffaella ha subito dovuto mettere in chiaro che non può assolutamente rivelare tutto subito. A tempo debito sicuramente ne sapremo di più, ma possiamo già avanzare qualche ipotesi!

Raffaella Mennoia su Instagram: “Non vi posso dire tutto, ma…”

Nella prima foto in questione comunque c’è la redazione a lavoro. Sul post, comparso tra le storie di Instagram, Raffaella ha scritto “Work in progress…” e ha taggato il profilo del programma di Maria De Filippi. Subito dopo ha pubblicato il disegno di una bella villa con piscina e ha scritto “Preparatevi alla favola”. Era ovvio che tutti volessero saperne di più! E infatti poco fa la Mennoia ha risposto ai tanti che le hanno inviato messaggi: “Ragazzi oggi ho pubblicato una foto ‘Work in progress… Uomini e Donne’. Mi avete riempito di messaggi! Ma io non è proprio vi posso dire tutto. Ma non volete le sorprese? Sorpresa!”. E poi ancora ha aggiunto: “Comunque, detto questo, vi posso solamente dire che stiamo cercando delle location. Zan Zan. Anche domani”.

Raffaella Mennoia annuncia sorprese, ma starà parlando di Uomini e Donne oppure no?

Nulla esclude che la redazione sia a lavoro per un nuovo progetto, ma non possiamo fare a meno di pensare che le location che stanno cercando potrebbero servire per il nuovo programma in arrivo, Giortì. Si tratta di un format in cui seguiremo delle feste, ragion per cui trovare location rientrerebbe nei compiti della redazione. Oppure ancora la location potrebbe servire alla scelta di Andrea Cerioli o Ivan Gonzalez, pure se dovrebbe pensarci Valeria Marini a organizzare le loro feste. Noi abbiamo abbozzato qualche ipotesi, ma naturalmente non possiamo fare altro che aspettare le prossime news su Uomini e Donne… Cos’altro ci rivelerà Raffaella Mennoia?