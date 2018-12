Giortì nuovo programma di Maria De Filippi: le prime anticipazioni

Giortì è il nuovo programma di Maria De Filippi: di cosa si tratta?

È in arrivo un nuovo programma di Maria De Filippi: Giortì! I dettagli di questa nuova trasmissione non sono stati ancora resi noti, ma le prime anticipazioni non mancano di certo. Possiamo immaginare infatti di cosa si tratta in base all’appello fatto dalla redazione per i casting. Poche ore fa sui canali ufficiali di WittyTv è comparso il messaggio per informare delle selezioni per questo nuovo programma. Oggi è la prima volta che si sente parlare di Giortì, ma visto l’annuncio che è stato diffuso potrebbe essere presto annunciato anche a Uomini e Donne. E allora, siete curiosi di scoprire in cosa consiste il nuovo programma di Maria De Filippi? Vediamo le prime informazioni disponibili.

Giortì, nuovo programma dedicato alle feste e agli eventi privati

Nel programma potremmo assistere alle feste private di persone comuni. Nell’annuncio infatti si legge: “Dietro a una grande festa si nasconde sempre una grande storia. Se ti va di raccontare la tua perché presto celebrerai un evento importante scrivi […] e partecipa al casting per un nuovo programma!”. Come partecipare a Giortì? Vi basta collegarvi al sito WittyTv e compilare il form a disposizione, oppure arrivarci attraverso il link fornito sui social network. Il nuovo programma prodotto dalla Fascino quindi sarà incentrato sulle feste e sugli eventi. Nella selezione chiedono infatti, oltre ai dati personali, anche informazioni sull’evento che si sta organizzando: il tipo di festa, il luogo e la data.

Se ti va di raccontare la tua perché presto celebrerai un evento importante scrivi qui https://t.co/OVWc4lFCSL e partecipa al casting per un nuovo programma! #Giortì pic.twitter.com/HxcUkQHVIG — Witty TV (@WittyTV) December 17, 2018

Giortì, ci sarà Maria De Filippi oppure Valeria Marini?

Il fatto che venga annunciato il nuovo programma Giortì sulle feste fa correre con la mente a Uomini e Donne. Nel trono di Andrea Cerioli e Ivan infatti la scelta avverrà con un party organizzato da Valeria Marini. Che sia solamente una prova per poi presentare Giortì? Oppure è dalla festa per la scelta che la squadra di Maria De Filippi ha pensato a questa nuova trasmissione? Scopriremo più in là maggiori dettagli, intanto ci domandiamo se ci sarà Maria De Filippi in Giortì oppure no. D’altronde la conduzione potrebbe essere affidata proprio alla Marini, visto il suo ruolo a Uomini e Donne…