Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli commuove: “Non voglio più avere paura”

Andrea Cerioli alle prese con il bilancio di fine anno: il post su Instagram

Il 2018 sta finendo ed è tempo di bilanci. Anche Andrea Cerioli ne ha scritto uno, a tre giorni dal termine di questo anno. Per il tronista pare sia stato un anno importante, di cambiamenti e soprattutto di maggiore sicurezza. Il tronista ha affidato a Instagram le sue parole, ma il post è firmato dal suo staff. Va ricordato infatti che i tronisti non possono usare i social network durante la durata del trono. Per Andrea e Ivan sono state fatte delle eccezioni. In accordo con la redazione infatti i profili sono rimasti aperti, probabilmente per motivi di lavoro. Sembra strano comunque che compaiano parole scritte da Andrea su Instagram, ma così pare. Vediamo cosa ha scritto poco fa.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli su Instagram: “Non voglio avere più paura”

Come ha fatto anche a Natale, Andrea in occasione della festa di Capodanno ha scritto un messaggio su Instagram: “Ci siamo… Anche quest’anno si sta spegnendo, ma questa volta, voglio fare una promessa a me stesso… Non voglio più avere paura di vivere a pieno quello che sento, non voglio rimpianti”. Il riferimento sembra essere proprio alla sfera dei sentimenti, quindi potremmo collegarlo alla sua seconda possibilità sul trono. Andrea Cerioli a Uomini e Donne ha voglia di innamorarsi davvero e sogna una famiglia. Lo ha raccontato più volte anche precedentemente proprio sui social: chi lo segue da tempo, lo sa molto bene. Il messaggio prosegue così: “Voglio entrare in questo nuovo anno a testa alta, fiero, spalle dritte… Dritto a prendermi tutta la felicità che mi si presenterà davanti, ho pagato caro sofferenze che non mi meritavo”. E qui parla sicuramente di sua madre.

Uomini e Donne gossip, i buoni propositi di Andrea Cerioli per il nuovo anno

La sofferenza per la perdita dell’amata mamma non scomparirà mai, ma ha imparato nel tempo a conviverci e adesso ha voglia di essere felice. Ed è proprio ciò che Andrea Cerioli ha voluto scrivere nero su bianco su Instagram: “La vita ti cambia, ho lottato tanto con me stesso più che con qualsiasi altro… Tra pochi giorni varcherò la porta di questo nuovo anno e giuro, giuro… Su quel che ho di più caro, che lascerò tutto lo zaino fuori dalla porta, entrerò solo io… Con il sogno di un bambino, quello di essere felice. É una promessa a me stesso”. Una promessa a cui gli auguriamo di tenere fede e chissà che una delle sue corteggiatrici non sia la donna giusta per lui. Intanto sappiamo per certo che non manca l’affetto degli amici. Per esempio, Pierpaolo Pretelli ha scritto delle bellissime parole sul tronista stanotte.