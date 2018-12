Uomini e Donne gossip Andrea Cerioli, confessione a Natale: “Ci sarò sempre per te”

Andrea Cerioli e il padre: la confessione del tronista di Uomini e Donne

A Natale è tempo di bilanci e Andrea Cerioli lo sa bene, e no: questa volta non facciamo riferimento a Uomini e Donne. Il tronista infatti ha scritto un lungo post su Facebook in cui parla del suo rapporto col padre. Ricordiamo che i due insieme hanno dovuto affrontare la morte della mamma/moglie e che – come ha dichiarato Andrea durante un’esterna – hanno due caratteri molto diversi; il padre infatti ha un carattere molto più pragmatico rispetto a quello di Cerioli che invece tende a perdersi tra mille sogni e progetti. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne gossip, Andrea e il papà più uniti che mai: il messaggio di Natale

Andrea sa bene quanto sia importante Instagram e quale sia la sua potenza comunicativa. Proprio al social network di Mark Zuckerberg ha voluto affidare un bellissimo messaggio di ringraziamento per il papà. In realtà il post è firmato dallo staff ma è ovvio che parole così profonde siano le sue. Eccone le parti più importanti: “Quanto tempo è passato dalla nostra ultima foto insieme… non sei proprio la persona più socievole che conosca, né tanto meno la più espansiva. Oggi voglio dirti una cosa che mi tengo dentro da tempo: Grazie di essere quello che sei… per l’amore che silenziosamente mi dimostri ogni giorno, perché nella tua severità, non mi hai mai fatto mancare una timida carezza”. E questa è solo la prima parte del messaggio che peraltro già ci fa capire a questo punto come mai tutti siano scoppiati a piangere nell’ultima registrazione.

Trono Classico Uomini e Donne: Andrea commuove col suo post per il papà

La parte finale del post è quella più bella perché le parole sono davvero significative: “Ne abbiamo passate papà – si legge -, eppure eccoci qua. Ho una certezza, quella che qualsiasi cosa succeda, sarai sempre nell’ombra due passi dietro di me… ed io, ci sarò sempre per te, sempre. ‘Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà’ Ti voglio bene papà!”. Se c’è chi è stato derubato prima di Natale c’è chi invece se la passa meglio come Andrea che col suo papà è riuscito ad andare avanti. Un grandissimo esempio per tutti i fan del Trono Classico di Uomini e Donne e non solo, che peraltro già oggi saranno rimasti sorpresissimi da una foto su un corteggiatore di Teresa. Il programma di Maria ci regala sempre momenti bellissimi: leggere queste parole è senz’altro uno di questi.