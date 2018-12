Uomini e Donne oggi, Pierpaolo Pretelli: confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli

Pierpaolo Pretelli si confessa dopo Uomini e Donne: le rivelazioni su Instagram

Pierpaolo Pretelli dopo Uomini e Donne si è confessato con i fan su Instagram. Lo ha fatto attivando la funzione domande e rispondendo ad alcune di queste. Come è facile immaginare, la maggior parte delle domande riguardavano il programma di Maria De Filippi dove lo abbiamo visto negli ultimi mesi. Ci sono state anche tante persone che hanno affermato di volerlo sul trono. Lui non ha potuto fare altro che ringraziare tutti per l’affetto, magari non si aspettava un fiume di complimenti che invece è arrivato. Dal canto suo, Pierpaolo ha fatto sapere che continua a guardare Uomini e Donne pure se è andato via (“Per forza!!!”, ha risposto a chi glielo ha domandato) e che non ha alcun rimpianto.

Uomini e Donne, Pierpaolo dopo l’eliminazione si aspettava un gesto da Teresa Langella

Pierpaolo non si è pentito di nulla, rifarebbe tutto ciò che ha fatto come corteggiatore al trono Classico. Non a caso ha detto di essere soddisfatto del suo percorso: “Penso che l’essere te stesso ripaga sempre… Quindi sì dai”, queste le sue parole su Instagram. Tuttavia, un po’ di amarezza è rimasta dopo essere andato via. Come ben saprete, Pierpaolo si è eliminato nel bel mezzo di una discussione tra Teresa e Andrea Dal Corso. La tronista non ha fatto nulla per convincerlo a restare né lo ha cercato dopo. Ed è proprio per questo che si dispiace di come è andata a finire. Lo ha detto in risposta a una domanda sempre oggi: “Sinceramente un po’ sì! Aspettavo magari un gesto dall’altra parte…”.

Trono Classico, Pierpaolo tornerebbe a corteggiare Teresa? La risposta

L’ex corteggiatore aspettava un gesto che non è affatto arrivato. C’è da dire pure che lui non si è ripresentato in studio – come ha fatto oggi proprio Andrea -, anzi aveva anzi reagito in altro modo sui social dopo l’eliminazione. L’ex velino ha anche ammesso di essere dispiaciuto di non essere arrivato come persona a Teresa. Tornerebbe oggi a Uomini e Donne se la tronista lo richiamasse? “Penso che le reazioni vere siano quelle di pancia, quelle immediate, senza pensarci! È passato troppo per ricevere quella chiamata”.

Pierpaolo Pretelli e Andrea Cerioli, svelato un retroscena su Temptation Island Vip

Ma le confessioni di Pierpaolo non si limitano a Teresa, perché a Temptation Island Vip era fra i tentatori insieme ai nuovi tronisti, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Sul primo ha scritto davvero belle parole oggi su Instagram: “Abbiamo dormito 20 giorni da soli nella stessa camera. Le nostre chiacchiere fino alle 5 del mattino! Siamo molto simili su quello che abbiamo dentro e il modo in cui lo esterniamo!”. E non è mancato un piccolo retroscena sulla loro esperienza: “L’ultimo giorno che ci siamo separati dal villaggio perché sono andato via ci è scappata qualche lacrima, porterò quei momenti nel cuore! È come un fratello”. Non sono mancate dichiarazioni d’affetto anche per Ivan, che per lui è “il mio toro”.