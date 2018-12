Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Dal Corso torna a corteggiare Teresa: primo bacio tra Luigi e Giorgia

Oggi, negli studi di Uomini e Donne, è stata registrata l’ultima puntata dell’anno del Trono Classico. I presenti in studio, come riportato dal blog newsued.com, hanno assistito al ritorno in trasmissione di Andrea Dal Corso. L’ex tentatore, dopo aver lasciato il programma perché eliminato da Teresa Langella, ha deciso di rimettersi in gioco provando ad eliminare i dubbi della tronista. Come? Sorprendendola e mettendosi in contatto con lei fuori dalla trasmissione (e dimostrando in questo modo di non essere interessato solo alle telecamere). Andrew pare aver mandato in questi giorni dei mazzi di rose a casa della Langella che, per evitare disguidi con la redazione, ha chiesto di farsi filmare dai suoi genitori, sia durante la consegna del regalo sia durante la lettura dei bigliettini annessi. La reazione di Teresa è stata poi mostrata oggi in studio. La tronista ha molto apprezzato il gesto di Andrea e, proprio per questo motivo, ha deciso di accettarlo di nuovo tra i suoi corteggiatori.

La decisione di Teresa Langella, però, non è piaciuta per niente ad Antonio (altro suo corteggiatore e rivale di Dal Corso). La scelta fatta dalla Langella è stata infatti motivo di discussione tra i due che, ancora una volta, è sfociata in una lite. Uno scontro acceso in fine si è consumato anche tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Quest’ultima, dopo aver visto l’esterna tra il tronista siciliano e Giorgia è di nuovo andata su tutte le furie e, alla fine, ha scelto di lasciare lo studio. Cosa ha fatto arrabbiare così tanto Irene? Il primo bacio tra Luigi e la rivale che, viste come sono andate le cose, ha deciso di seguire l’istinto e andarsene.

Uomini e Donne registrazione Trono Classico: Luigi bacia Giorgia ma corre dietro a Irene

Luigi, pur avendo baciato Giorgia e pur avendo ribadito di trovarsi molto bene con lei, quando Irene ha lasciato lo studio non è rimasto indifferente. Il tronista ha infatti seguito Irene dietro le quinte, lasciando la trasmissione perché, molto probabilmente, interessato soprattutto a chiarire con lei.