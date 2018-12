Anticipazioni Uomini e Donne: Luigi e Sonia si baciano, ma Giorgia colpisce Mastroianni

Una svolta del tutto inaspettata quella che ha subito il trono di Luigi. Il giovane siciliano di Uomini e Donne ha fatto passi da gigante. Sembrava essere in alto mare, eppure le cose sono notevolmente cambiate. Il tronista ha infatti deciso di mettere un po’ in disparte Irene e di conoscere anche altre ragazze. Le due che lo hanno più colpito sono Sonia e Giorgia. Con la prima ci sono state diverse esterne, ma nessuna aveva catturato l’attenzione della redazione. Ora, tutto è diverso. Dopo il primo e inaspettato bacio tra Mastroianni e la bella siciliana, i due sembrano non riuscire più a fermarsi. In ogni caso, pur avendo trovato così tanta complicità, la scelta potrebbe ricadere su un’altra persona, ovvero Giorgia.

La dolcissima corteggiatrice ha soli 19 anni e con la sua genuinità e riservatezza ha fatto colpo su Luigi. Dopo varie argomentazioni, il diretto interessato ha svelato un particolare e importantissimo dettaglio sulla sua attuale situazione. Con Sonia si tratta in primis di grande attrazione fisica, mentre con Giorgia c’è anche molta affinità mentale. È proprio da questa ultimissima dichiarazione che ci sembra doveroso iniziare a pensare che la scelta possa ricadere su quest’ultima. Non dimentichiamoci però di Irene. La ragazza continua ad avere un rapporto fatto di molti alti e bassi e questo non sta facendo altro che allontanare il dolce Mastroianni.

Uomini e Donne, Luigi tra Irene, Giorgia e Sonia: chi sarà la scelta

Luigi sembrava pronto a scegliere una tra Irene ed Elisabetta, ma ora le cose stanno diversamente. Irene riuscirà a riacquistare la fiducia del tronista?! Mentre attendiamo di capire come andrà a finire, Sonia non perde tempo e così anche Giorgia. Nonostante la giovanissima età di quest’ultima, il tronista di Uomini e Donne sembra non interessarsene e continuare ad andare avanti per la sua strada.