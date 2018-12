Trono Classico, Pierpaolo Pretelli: il messaggio su Teresa che spiazza tutti

Uomini e Donne, Pierpaolo Pretelli tornerà a corteggiare Teresa Langella?

Oggi nella puntata del trono Classico abbiamo assistito all’abbandono di Pierpaolo Pretelli. Teresa non lo ha trattenuto, quindi possiamo considerarla un’eliminazione a tutti gli effetti. E dalle anticipazioni di Uomini e Donne inoltre non è trapelata nessuna news su Teresa e Pierpaolo. Tutto lascia pensare che non tornerà a corteggiare la tronista. Il Velino avrà preso la sua decisione definitiva? Probabilmente sì, così come è altrettanto probabile che Teresa non vada a cercarlo sotto casa né che lo richiami in studio. Ma se pensiamo che Pierpaolo non tornerà a Uomini e Donne è anche per il suo ultimo messaggio scritto su Instagram.

Pierpaolo Pretelli su Instagram: il messaggio dopo l’addio a Teresa

Dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi, in cui abbiamo visto Pierpaolo andare via, l’ex corteggiatore ha pubblicato ha scritto su Instagram: “Amo agire con il cuore, ma in alcune situazioni è meglio andare controcuore. A prendere posizione a volte si perde qualcuno, a non prenderla si perde se stessi”. Un messaggio che parla chiaro sul motivo per cui ha scelto di andare via. Le parole di Pierpaolo fanno pensare che un interesse verso Teresa c’era, e forse c’è, ma pensava di non essere affatto corrisposto. Non è stato l’unico a reagire via social all’eliminazione, lo ha fatto anche Luca Daffrè e la sua frecciatina a Teresa di qualche giorno fa non è passata inosservata. Una sottile differenza tra le due eliminazioni però c’è: Luca è stato eliminato da Teresa, mentre Pierpaolo ha scelto di andare via e la tronista non ha neanche tentato di fargli cambiare idea.

Uomini e Donne anticipazioni, Teresa elimina Pierpaolo, Luca e Andrea: sceglierà Antonio?

Luca e Pierpaolo non sono gli unici a essere stati eliminati, perché nell’ultima registrazione Teresa ha mandato a casa inaspettatamente anche Andrea! Sono i tre corteggiatori che erano stati inizialmente messi sotto accusa per via delle loro precedenti apparizioni televisive. Pare che la tronista non riesca a superare questo problema e sia più orientata verso i ragazzi che sono nuovi all’ambiente televisivo. E infatti è sempre più vicina ad Antonio: sarà lui la scelta di Teresa? I suoi ex corteggiatori comunque non sono stati gli unici a parlare via social: in questi giorni c’è stato un messaggio anche per Ivan!