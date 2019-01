Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio per una persona speciale: non è Irama

Giulia De Lellis ha un nuovo tatuaggio, i fan curiosi di vederlo: è dedicato a una persona molto importante

Stamattina Giulia De Lellis ha pubblicato tra le storie di Instagram una foto in cui si intuiva che stava per fare un nuovo tatuaggio. La curiosità dei fan è stata tanta, tutti volevano sapere quale disegno o quale scritta avrebbe scelto l’influencer e lei è stata brava a incuriosire tutti. Seppure molti si aspettavano fosse un tatuaggio dedicato a Irama, il suo fidanzato, così non è stato. Il nuovo tatuaggio di Giulia è dedicato a una persona molto speciale e molto importante nella sua vita. Una di quelle persone che certamente non andrà mai via dal suo cuore, accada quel che accada. Stiamo parlando della sua bellissima e simpaticissima nipotina Matilde.

Giulia De Lellis news, il tatuaggio per la piccola Matilde: “Gli occhi dell’amore”

Qualche ora dopo, Giulia ha postato la foto del nuovo tatuaggio e ha rivelato che è dedicato a sua nipote. Si tratta di un unicorno con al collo la lettera “M” e una scritta vicina, “Let it be”. Insieme alla foto dello stesso ne ha pubblicate, a raccolta, anche un paio di Matilde mentre giocano insieme. Per la piccola di casa De Lellis, che però presto non sarà più da sola, è arrivata anche una bellissima dedica di zia Giulia: “Gli occhi dell’amore! Per me questi dicono tutto. E rideranno, vedranno le cose più belle del mondo. Ama gioia mia, vivi, soprattutto sogna.. È l’unico vero lusso della vita… E quell’unicorno che danza con quella farfalla blu in quel bosco incantato che ti racconta tanto la zia c’è. Almeno da qualche parte esiste”. Anche tra gli hashtag troviamo grandi dichiarazioni d’amore per la piccola Mati: “#lazia #lamiabimba #tiamo #perte #ilmioveroprimoamore #cometisognavodabambina #tiaspettavodasempre #M #princi”.

Giulia De Lellis innamorata persa della sua nipotina Matilde

Il grande amore per Matilde è più che comprensibile. Giulia, che sembrava in procinto di andare a convivere con Irama, ha perso la testa per la sua nipotina, ha sempre sognato di diventare zia ed è stata la realizzazione di uno dei più grandi desideri. Inoltre chi la segue da sempre sa bene che le piacciono molto i bambini, perciò non poteva accadere altrimenti! Se Andrea Damante potrebbe aver dedicato il suo ultimo tatuaggio proprio a lei, Giulia De Lellis ha fatto lo stesso per sua nipote. Anche perché un tatuaggio per il suo ex lo ha già, è la rosa al contrario che ha tatuato subito dopo essersi lasciata.