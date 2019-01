Anticipazioni Trono Classico, Andrea Dal Corso sconvolge tutti col suo passato

Anticipazioni Trono Classico, il racconto di Andrea Dal Corso ha sconvolto tutti

Le ultime anticipazioni del Trono Classico hanno spiazzato tutti. Ci riferiamo al passato di Andrea Dal Corso, di cui lui ha voluto parlare a Teresa Langella. Incalzato probabilmente dalle continue critiche della tronista, Andrea avrà voluto dimostrarle che anche lui ha le sue fragilità e ha sofferto in passato come tanti altri. Teresa infatti ha forse un’idea sbagliata di lui, pensa che la vita di Andrea sia perfetta e che lui sia il principe azzurro con cui vivere le favole. Lei invece sogna un amore più semplice, ha dubbi su come sarebbe il loro rapporto fuori dagli studi ma l’ultima esterna a Uomini e Donne potrebbe aver cambiato tutto.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso confessa il suo dolorosissimo passato

Nella registrazione in cui c’è stata la scelta di Andrea Cerioli, Andrea ha organizzato una bellissima esterna per Teresa. Come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista si è ritrovata in una stanza completamente bianca e qui ha ascoltato un messaggio audio di Andrea. Il racconto di quest’ultimo ha toccato punti importanti del suo passato, come il peso e i genitori. Andrea ha raccontato di aver sofferto molto da piccolo e che non ha avuto affatto una vita semplice. Fino all’adolescenza è stato preso di mira dai coetanei a causa del suo peso, Andrea infatti pesava 138 chili e gli altri ridevano di lui. Ha sofferto tanto anche per l’assenza di suo papà ed è molto legato a sua mamma, l’ha vista stare male e adesso sogna una donna come lei.

Andrea Dal Corso spiazza Teresa: le anticipazioni del Trono Classico

Sempre a proposito del suo passato, Andrea ha raccontato di aver conosciuto l’amore quando aveva 18 anni. Tutte queste sofferenze hanno ovviamente colpito molto Teresa, che ha ascoltato tutto da sola. Andrea l’ha raggiunta quando l’audio è terminato e c’è stato un lungo e forte abbraccio fra loro. Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne comunque sono altrettanto sorprendenti su Andrea e Teresa: hanno vissuto un’esterna impeccabile e ci sono stati diversi baci!